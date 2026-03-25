Fillas de Cassandra cierra el cartel del festival PortAmérica 2026

El festival PortAmérica, que se celebrará del 9 al 11 de julio en Portas (Pontevedra), ha completado su programación musical con nuevas propuestas de perfiles diversos, al tiempo que refuerza su identidad como cita cultural comprometida con la sostenibilidad, la inclusión y la creatividad.

Entre las incorporaciones más destacadas figura el debut en Portas de Fillas de Cassandra, que presentarán su nuevo disco, Tertulia, un trabajo que las viguesas definen como "rabiosamente contemporáneo y feminista", en el que la electrónica y la experimentación dialogan con las voces y las armonías.

Por su parte, el Escenario Azucreira volverá a ser uno de los espacios con mayor carga social y de visibilidad para el talento emergente. Regresa por tercer año consecutivo el Grupo de baile latino sénior de UNED Pontevedra, integrado por mayores de 55 años, con una propuesta centrada en el movimiento, la música y el bienestar a través de la bailoterapia.

También participará Down Vigo con La Magia del Color, un espectáculo multidisciplinar que pone el foco en la diversidad, la creatividad y la inclusión de las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual y de sus familias. Además, el festival contará con la presencia de Vigo Porté, cuya coreografía galardonada con el Premio PortAmérica subirá al Escenario Fundación PortAmérica.

La programación se completa con nombres ya habituales y nuevas incorporaciones en cabina, como los Djs de La Duendeneta, Señora Dj y el asturiano Oski, que debutará en el festival.

ShowRocking

En paralelo, PortAmérica afianza también su perfil gastronómico con una nueva edición del ShowRocking, comisariado por Pepe Solla, que reúne por ahora a más de 20 chefs con un total de 19 estrellas Michelin, 3 estrellas verdes y 2 Bib Gourmand.

Con ello, el festival consolida su modelo como referente nacional en sostenibilidad cultural y gastronómica, una filosofía que también protagoniza la nueva serie audiovisual de Esmerarte, PortAmérica, detrás do escenario.