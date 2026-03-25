Fillas de Cassandra cierra el cartel del festival PortAmérica 2026
El Escenario Azucreira pondrá el foco en la creatividad y la diversidad artística con Down Vigo, el Grupo de baile latino sénior de UNED Pontevedra y Vigo Porté
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El festival PortAmérica, que se celebrará del 9 al 11 de julio en Portas (Pontevedra), ha completado su programación musical con nuevas propuestas de perfiles diversos, al tiempo que refuerza su identidad como cita cultural comprometida con la sostenibilidad, la inclusión y la creatividad.
Entre las incorporaciones más destacadas figura el debut en Portas de Fillas de Cassandra, que presentarán su nuevo disco, Tertulia, un trabajo que las viguesas definen como "rabiosamente contemporáneo y feminista", en el que la electrónica y la experimentación dialogan con las voces y las armonías.
Por su parte, el Escenario Azucreira volverá a ser uno de los espacios con mayor carga social y de visibilidad para el talento emergente. Regresa por tercer año consecutivo el Grupo de baile latino sénior de UNED Pontevedra, integrado por mayores de 55 años, con una propuesta centrada en el movimiento, la música y el bienestar a través de la bailoterapia.
También participará Down Vigo con La Magia del Color, un espectáculo multidisciplinar que pone el foco en la diversidad, la creatividad y la inclusión de las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual y de sus familias. Además, el festival contará con la presencia de Vigo Porté, cuya coreografía galardonada con el Premio PortAmérica subirá al Escenario Fundación PortAmérica.
La programación se completa con nombres ya habituales y nuevas incorporaciones en cabina, como los Djs de La Duendeneta, Señora Dj y el asturiano Oski, que debutará en el festival.
ShowRocking
En paralelo, PortAmérica afianza también su perfil gastronómico con una nueva edición del ShowRocking, comisariado por Pepe Solla, que reúne por ahora a más de 20 chefs con un total de 19 estrellas Michelin, 3 estrellas verdes y 2 Bib Gourmand.
Con ello, el festival consolida su modelo como referente nacional en sostenibilidad cultural y gastronómica, una filosofía que también protagoniza la nueva serie audiovisual de Esmerarte, PortAmérica, detrás do escenario.
- Alberto Lareo — Maina (Santiago de Compostela)
- Andoni Luis Aduriz — Mugaritz (Errenteria) — 2 estrellas Michelin
- Antonio Arrabal — La Jamada / Better Balance (Burgos)
- Antonio Bachour — Bachour (Miami, USA) — 1 Bib Gourmand
- Camila Ferraro — Sobretablas (Sevilla) — 1 Bib Gourmand
- Dani Carnero — Kaleja (Málaga) — 1 estrella Michelin
- Eduard Xatruch — Disfrutar (Barcelona) — 3 estrellas Michelin
- Fabián Delgado — Palreal (Guadalajara, México)
- Francis Paniego — El Portal de Echaurren (Ezcaray) — 2 estrellas Michelin
- Héctor López — Restaurante España (Lugo)
- Iria Espinosa & Luis Veira — Árbore da Veira (A Coruña) — 1 estrella Michelin
- Iván Cerdeño — Iván Cerdeño (Cigarral del Ángel) — 2 estrellas Michelin
- Iván Domínguez — NaDo (A Coruña)
- Lucía Grávalos — Desborre (Madrid)
- Maca de Castro — Maca de Castro (Alcúdia) — 1 estrella Michelin, 1 estrella Verde
- Óscar Vidal — Asador O’Pazo (Padrón) — 1 estrella Michelin
- Paco Roncero — Paco Roncero (Madrid) — 2 estrellas Michelin
- Pepe Solla — Casa Solla (Poio) — 1 estrella Michelin
- Ricard Camarena — Ricard Camarena (Valencia) — 2 estrellas Michelin, 1 estrella verde
- Viviana Varese — Passalacqua (Lago di Como, Italia)
- Yayo Daporta — Yayo Daporta (Cambados) — 1 estrella Michelin