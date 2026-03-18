De Vigo Porté a PortAmérica: Bailarines del certamen actuarán en el escenario del festival

La colaboración entre el certamen de baile Vigo Porté y PortAmérica se mantiene y amplía su fórmula este 2026. Esta semana se ha anunciado que una de las coreografías del concurso de baile se exhibirá en el festival de Portas.

Así, el Premio Vigo PortAmérica, que incluirá el pase completo para el festival para todos los integrantes de la coreografía, implicará que los bailarines puedan actuar ante los asistentes al festival gallego, compartiendo cartel con los artistas que cantarán en el evento.

Organizado por Esmerarte, PortAmérica se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio de 2026 en la emblemática Azucreira de Portas (Pontevedra). En su última edición, celebrada en 2025, el festival reunió a más de 65.000 asistentes, consolidándose como una de las citas culturales más relevantes del verano.

Lorena López, directora de Vigo Porté, explicó que lo que buscan desde el certamen "siempre es abrir nuevas puertas a los bailarines y ofrecerles experiencias únicas que conecten la danza con otros ámbitos culturales. Que una coreografía pueda presentarse en el escenario de PortAmérica es una oportunidad extraordinaria para nuestros participantes".

Más premios, el Río Verbena Fest

Como novedad de esta edición, Esmerarte incorpora también el Premio Río Verbena Fest, otro de los festivales que organiza la promotora. El premio consistirá en un pase completo para el festival para cada uno de los integrantes de la coreografía premiada, ampliando así las oportunidades de disfrutar de algunos de los grandes eventos musicales del verano gallego, que se celebrará el 21 y 22 de agosto de 2026 a orillas de Lérez en Pontevedra.

La empresa organizadora de ambos festivales participará además por segundo año consecutivo como parte del jurado en la gala final de Vigo Porté, que se celebrará el domingo 3 de mayo de 2026. Representantes de Esmerarte serán los encargados de seleccionar las coreografías ganadoras de los tres premios especiales entre las 40 nominadas a Mejor Coreografía del 6º Trofeo de Baile Internacional Vigo Xacobeo.

Según Cristina García, directora de comunicación de Esmerarte, "es un placer y también una responsabilidad colaborar un año más con Vigo Porté. El nivel es altísimo y la elección de la coreografía ganadora, muy complicada. Este año serán tres, y nos hace especial ilusión el premio que permitirá a una de ellas presentarse en el PortAmérica. Compartir cartel con Amaia, Dani Martín, Hombres G o Rigoberta Bandini seguro será una grandísima experiencia para la coreografía que se lo lleve”.

Becas

En materia formativa, Vigo Porté continúa ampliando su programa sumando una nueva beca nacional y otra internacional. En concreto, el Conservatorio Profesional de Danza de Lugo permitirá disfrutar de una estancia formativa de una semana en el CDAN Lugo, un espacio de referencia para el desarrollo y la investigación en danza. Por su parte, Coimbra Dance Stage de Portugal otorgará 6 becas de mérito para su tercera edición, brindando a jóvenes bailarines la oportunidad de vivir una experiencia intensiva y transformadora.

Challenge Vigo Porté, la coreografía más "influencer"

Otra de las novedades de esta edición ha sido el Challenge Vigo Porté 2026, una iniciativa lanzada en enero que buscaba la coreografía "más influencer" del evento. La propuesta ganadora ha sido una coreografía de la Escuela Unidance de Vigo, que ha conseguido más de 3.200 likes y ha superado las 35.000 visualizaciones en Instagram.

Como premio, sus integrantes recibirán dos entradas para la Gala Final de Vigo Porté 2026, interpretarán su coreografía en directo durante la gala y pasarán a formar parte del espectáculo, recibiendo además una medalla especial tras la actuación.

El fenómeno K-Pop llega a Vigo Porté

La otra gran novedad de esta edición ha sido la incorporación del K-Pop de la mano de Tami Tamako, una propuesta que ha tenido una gran acogida entre los participantes. El workshop ha colgado el cartel de completo, quedando únicamente algunas plazas disponibles para el Meet & Greet con la artista.