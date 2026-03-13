Flecha Valona actúa este viernes en Vigo: "Si las salas desaparecieran, tendríamos un gran problema"

El proyecto musical del jerezano Ezequiel Márquez se ha cocinado a fuego lento. Lo que empezó con el primer disco de Flecha Valona en 2016, Running in a circle, con letras en inglés, se consolidó de la mano de la gallega Esmerarte con su segundo disco, Los Días Pasarán, en 2022, escrito íntegramente en castellano y pasando del power pop para adentrarse en el indie rock.

"Ese primer disco creo que no se le dio todo lo que merecía, porque yo me veo representado, sobre todo melódica y armónicamente. Cada vez que lo escucho digo: 'Si a alguien no le gusta este disco entonces no le gusta mi música'", asegura Ezequiel a Treintayseis.

Esa pausa, impropia de estos tiempos de Spotify y singles rápidos, no es buscada, es "circunstancial". "Te sorprendería la cantidad de canciones que tengo hechas desde un tiempo hasta ahora", reconoce, además de que ese segundo trabajo lo han "estirado bastante".

En su repertorio de los últimos dos años aparecen su primera colaboración, en este caso con Vega, con la que reviven un clásico de la banda, Qué Te Puedo Dar, y dos sencillos, Seres Nostálgicos y Peligro de Muerte, además de un tercero que lanzarán a finales de este mes.

A pesar de formar parte de la cartera de Esmerarte, Flecha Valona todavía siente que tiene que explorar y conocer más Galicia. En 2023 pasaron por el PortAmérica, una actuación de la que sacaron varios temas en directo; el año pasado actuaron en el Vigo Sea Fest y hoy, viernes, actúan en La Fábrica de Chocolate, una sala que no conocen, por lo que están "deseando" actuar en su escenario.

De hecho, este concierto forma parte de una gira nacional que arranca en Vigo dentro del ciclo Girando Por Salas, unas salas que tratan de mantenerse vivas en tiempos convulsos. "Si las salas desaparecieran, las generaciones que vienen por abajo tendrían un gran problema y sería una absoluta pena", dice Ezequiel.

El momento actual "es complicado para ellos y es complicado para nosotros, porque ahora ya prácticamente en casi todas tienes que pagar para poder tocar", por lo que considera que las ayudas que puedan llegar son imprescindibles para que "todos puedan disfrutar de lo que es un concierto en directo" y, sobre todo, "vivir la música a metro y medio".

"Si tú eres capaz de transmitir sólo con una guitarra y una voz, es una absoluta maravilla", destaca el líder de Flecha Valona, que hace la comparación con el flamenco. "Cuando compongo una canción y, como solemos decir los músicos, 'suena sola', con guitarra y voz, te imaginas ya cómo lo hará cuando le metas toda la instrumentación", reflexiona.

Será a partir de las 21:30 horas cuando se podrá disfrutar en Vigo, en La Fábrica de Chocolate, el directo más potente de este grupo con alma jerezana y nombre de competición ciclista belga, una conexión fruto de una relación con ese país de Ezequiel que se ha terminado enredando en su vida hasta este punto.

De una "serie de cosas bastante agradables y curiosas" que le vincularon a Bélgica salió ese nombre que le rondaba desde siempre, Flecha Valona, y que ahora reconoce que esa carrera de fondo del ciclista se adapta perfectamente "a lo que sufrimos los músicos desde que comenzamos hasta que llegamos al éxito".