PortAmérica 2026 fortalece su espacio gastronómico con nuevas incorporaciones de referencia internacional

PortAmérica 2026 reforzará esta edición su alianza entre música y gastronomía. Del 9 al 11 de julio, la Azucreira de Portas volverá a convertirse en un punto de encuentro cultural en el que los grandes directos y la alta cocina dialogan en tiempo real a través del ShowRocking.

Lejos de ser un espacio complementario, el ShowRocking es uno de los pilares estructurales de PortAmérica. Este espacio gastronómico, comisariado por Pepe Solla, junta chefs de referencia que cocinan en directo y trasladan al público la energía del festival desde los fogones.

En esta línea, el espacio suma en 2026 nuevas incorporaciones que refuerzan la solidez y prestigio de esta apuesta culinaria. El cartel gastronómico cuenta, hasta ahora, con 20 chefs que acumulan un total de 18 estrellas Michelin, tres estrellas Verdes y dos Bib Gourmand.

Aún quedan nombres por confirmar, pero entre las nuevas incorporaciones destaca la presencia del vasco Andoni Luis Aduriz, referente internacional de la cocina contemporánea y alma de Mugaritz, restaurante de dos estrellas Michelin. También se suma el catalán Eduard Xatruck, cofundador de Disfrutar en Barcelona, con tres estrellas Michelin.

La diversidad territorial continúa con el valenciano Ricard Camarena, al frente de Ricard Camarena (dos estrellas Michelin y una estrella Verde); y con el andaluz Dani Carnero, responsable de Kaleja (una estrella Michelin).

Desde La Rioja se incorpora Francis Paniego, con El Portal de Echaurren (dos Estrellas Michelin); desde Castilla-La Mancha, el toledano Ivan Cerdeño, al frente de Ivan Cerdeño (dos estrellas Michelin); y desde Burgos, Antonio Arrabal, creador de La Jamada (Burgos).

Ahora bien, Galicia ocupará de nuevo un papel central en el ShowRocking. Este 2026 se suman al roster culinario de PortAmérica Alberto Lareo, Hector López, Iván Domínguez, Oscar Vidal y Yayo Daporta. Además, el espacio también contará con perfiles de otros espectros culinarios como el mexicano (Fabián Delgado), el puertorriqueño (Antonio Bachour) o el italiano (Viviana Varese).

En paralelo, la programación musical volverá a reunir propuestas que atraviesan generaciones y estilos, con artistas como Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, M-Clan, Xoel López o Eliades Ochoa.