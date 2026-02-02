Música
Ya hay fecha y lugar para conocer cómo suena el nuevo trabajo de Fillas de Cassandra
Tras un año centradas en la preparación de este nuevo trabajo, María SOA y Sara Faro desvelarán su apuesta por la mezcla de voces con poética, música y armonías corales
Las viguesas Fillas de Cassandra ya tienen lugar y fecha para dar a conocer al mundo su nuevo disco: "Tertúlia". Será en Pontevedra -recinto ferial- el próximo 9 de mayo por medio de una actuación en directo.
Tras un año centradas en la preparación de este nuevo trabajo, María SOA y Sara Faro desvelarán en a Boa Vila su apuesta por mezclar voces con poética, música y armonías corales. Todo lo anterior para conseguir un álbum "contemporáneo e feminista".
Se trata de un trabajo que invitará al diálogo y a la conversación. Además, el público asistente podrá disfrutar de la puesta en escena, así como de temas ya conocidos.
Las entradas del evento, que contará con el apoyo del Concello de Pontevedra y que arrancará a las 22:00 horas, saldrán a la venta este miércoles, día 4 de febrero, a partir de las 12:00 horas -en la plataforma de venta en línea woutick.com-.
