Ya hay fecha y lugar para conocer cómo suena el nuevo trabajo de Fillas de Cassandra

Las viguesas Fillas de Cassandra ya tienen lugar y fecha para dar a conocer al mundo su nuevo disco: "Tertúlia". Será en Pontevedra -recinto ferial- el próximo 9 de mayo por medio de una actuación en directo.

Tras un año centradas en la preparación de este nuevo trabajo, María SOA y Sara Faro desvelarán en a Boa Vila su apuesta por mezclar voces con poética, música y armonías corales. Todo lo anterior para conseguir un álbum "contemporáneo e feminista".