Vigo celebra el segundo aniversario del proyecto "The Afternoon" con un tardeo electrónico'

El proyecto vigués The Afternoon cumple dos años en los que se ha convertido en un referente para los amantes de la música electrónica, cumpliendo su objetivo de recuperar esta música para el horario diurno.

Para celebrarlo, este sábado 31 de enero el Island Club, su sede habitual, ofrecerá una edición especial que arrancará a las 18:00 horas. Un 'tardeo electrónico' alejado de los horarios nocturnos tradicionales y en el que se podrá disfrutar de house, deep o tech.

El cartel del aniversario refleja la filosofía de The Afternoon, combinando proyección internacional y apuesta por el talento local. Estará encabezado por Simón García, uno de los artistas más respetados de la escena electrónica nacional cuyas producciones han sido publicadas en sellos internacionales de prestigio como Poker Flat o Pets, contando con el respaldo de referentes como Steve Bug o Guy Gerber.

También estarán Jack Deeper (Portugal), miembro fundador de Ruta Sonora, que destaca por su elegancia y sets envolventes, aportando una dimensión internacional al evento; Baron Ashler (Galicia), uno de los productores gallegos más relevantes conocido por su dominio del Deep House y que para esta ocasión ofrecerá una sesión especial con un enfoque más tech.

JC (Pontevedra), DJ con gran conexión con la pista y una fuerte presencia en la escena local, aportando cercanía y energía al conjunto del cartel; y Cristian Penelas (Vigo), DJ residente y creador del proyecto, responsable de definir el sonido y la identidad de The Afternoon, garantizando coherencia y continuidad durante toda la jornada.

Las entradas anticipadas, a 12 euros, para el segundo aniversario están disponibles a través de la web oficial de Island Club. También se pueden adquirir en taquilla a un precio de 15 euros.