La rondalla Atios de O Porriño (Pontevedra) gana el concurso anual, con récord de asistencia

La rondalla de la Asociación Recreativa Santa Eulalia de Atios, de una parroquia de O Porriño (Pontevedra), ha vuelto a conquistar el podio del concurso anual celebrado en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), en el que Pontellas (O Porriño) y Santa Eulalia de Mos han ocupado el segundo y el tercer puesto.

Según señala la Diputación de Pontevedra, este sábado el evento, celebrado en el pabellón 1, ha logrado un "récord de público", con 7.000 asistentes. El certamen se ha celebrado en el mismo mes en el que fue llevado a la gran pantalla con el estreno de 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo.

El éxito de asistencia se ha sumado al alcanzado en la participación de rondallas, ya que han actuado 17 agrupaciones procedentes de Vigo, Mos, O Porriño, Gondomar, Nigrán, Tui, Redondela y Baiona, con debut de las pertenecientes a estos dos últimos ayuntamientos. Contaron con 100 componentes cada una, por lo que movilizaron casi 1.500 personas.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, felicitó a la Federación de Rondallas del Área Metropolitana de Vigo, entidade organizadora de evento, "por romper con los récords y por dar una nueva dimensión a esta espectacular tradición de nuestra tierra".

Por su parte, el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, celebró los resultados y participación de las agrupaciones de su municipio con una publicación en sus redes sociales: "Para nosotros, como porriñeses, es un orgullo hablar de nuestras rondallas".

Por último, desde el Concello de Mos, que estuvo representado en esta cita por la alcaldesa Clara, por la concejala Sara Cebreiro y por la diputada autonómica mosense Felisa Rodríguez, se destaca el éxito organizativo y de participación de un evento que pone en valor la música tradicional, el esfuerzo colectivo y la identidad cultural gallega, y que cada año gana crecimiento en calidad, asistencia y relevancia.