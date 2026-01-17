Ourense acogerá el 25 de abril un festival de música con artistas de los 90 Molan los 90

La ciudad de Ourense acogerá el próximo 25 de abril 'Molan los 90', un festival de música dance, pop y electrónica donde participarán varios artistas de la generación noventera.

La cita tendrá lugar en el Recinto Ferial Expourense y las entradas ya están disponibles en la web oficial del evento.

Así lo ha anunciado la organización del evento en una nota de prensa, entre los grupos más destacados que actuarán en la ciudad termal se encuentran Ace of Base, Locomía y Paco Pil. También habrá actuaciones de: Tina Cousins, Sensity World, Double Vision, Brisa Play y Xavi In Session.

Además de los conciertos en directo, el festival ofrecerá una "cuidada producción audiovisual, efectos especiales, animación y una ambientación única".

El espectáculo está dirigido a todos los públicos, tanto para quienes vivieron los 90 en primera persona como para nuevas generaciones interesadas.