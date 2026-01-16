Cuenta atrás para el Certame de Rondallas del Área Metropolitana de Vigo: "Un espectáculo único en Galicia"

Ana Ortiz, Luisa Sánchez y Serafín Rodríguez, durante su visita al IFEVI antes del VIII Certame de Rondallas Xunta de Galicia

Cuenta atrás para el VIII Certame de Rondallas del Área Metropolitana de Vigo. La música tradicional volverá a su máximo esplendor este sábado 17 de enero a partir de las 17:00 horas en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), donde pulen los últimos detalles antes del evento.

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y el presidente de la Federación de Rondallas del Área Metropolitana, Serafín Rodríguez, han visitado este viernes las instalaciones donde han supervisado el montaje.

Ortiz y Sánchez han animado a todos los ciudadanos a asistir a un evento que batirá récord de participación. El recinto ferial vigués congregará a 17 rondallas de la ciudad y del área metropolitana, con la presencia de formaciones de Redondela y Baiona por primera vez en sus ocho ediciones.

En concreto, cuatro de ellas son de Vigo —Valladares, Zamáns, Helios de Bembrive y Beade—, cuatro de Mos —Guizán, Herville, Torroso y Santa Eulalia de Mos—, tres de O Porriño —Santa María, Pontellas y Atios—, dos de Gondomar —Vincios y Nosa Merced de Chaín—, una de Nigrán —Parada—, una de Tui —Pexegueiro—, una de Redondela —A Miñoteira de Ventosela— y una de Baiona —Airiños da Lagoa de Baíña—.

En total, sobre 1.500 rondalleiros vestirán sus mejores galas y ofrecerán "un espectáculo único en Galicia". "Las rondallas representan la vitalidad de la cultura tradicional en nuestra comunidad, un escaparate de las agrupaciones de toda Galicia, especialmente en el área de Vigo", ha señalado Ortiz.

Por su parte, Luisa Sánchez ha aprovechado para recordar el apoyo económico provincial —10.000 euros—, así como ha propuesto aprovechar la fama que están adquiriendo las rondallas gracias a la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo, Rondallas. El Ifevi dispondrá de un aforo de 7.000 personas.