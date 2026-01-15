The Secret Society vuelven a los escenarios: tocarán en dos ciudades del sur de Galicia

La canción de autor, el folk eléctrico y el rock de pulsión contenida vuelven a los escenarios. The Secret Society vuelve a las salas españolas el próximo marzo. El proyecto liderado por Pepo Márquez retoma el directo para presentar su nuevo EP Contra toda autoridad, con parada incluida en dos ciudades del sur de Galicia.

Todos los fans de la música en directo deberán apuntar en su calendario el viernes 6 de marzo, cuando The Secret Society actuará en Ourense, en Torgal. Un día más tarde, viajarán hasta Vigo para su último concierto en Galicia (sala aún por confirmar).

Desde su fundación, el grupo liderado por Pepo Márquez ha desarrollado una obra marcada por la coherencia y la persistencia y ha compartido escenario con referentes internacionales como Wilco, Low, Damien Jurado o Songs.

Sus canciones destacan por una escritura directa y reflexiva, atenta a lo cotidiano y a las tensiones emocionales del presente. Clima, intensidad y cercanía son las bases sobre las que construyen sus directos.

Contra toda autoridad se inscribe en esa misma línea. Este nuevo EP reúne nuevas composiciones que dialogan con el conjunto de su obra y que "encuentran en el escenario su espacio natural de desarrollo". No se plantea como un punto de ruptura, sino como un nuevo capítulo dentro del proyecto.

Como ya hicieron en la gira de octubre de 2024, The Secret Society no vende las entradas a través de ninguna plataforma. A través de este link a una encuesta de Google, se pueden reservar. Tienen un precio de 12 euros, que se pagará en la puerta de la sala.