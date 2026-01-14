Nueva oportunidad para ver a Luz Casal en Vigo: ofrecerá un segundo concierto

Luz Casal ofrecerá un segundo concierto en el Teatro Afundación de Vigo tras prácticamente agotar las entradas de su primera fecha. Así, la cantante gallega actuará, además del jueves, 26 de febrero, también el viernes, 27 de febrero para presentar su último proyecto: Me voy a permitir.

Las entradas para esta segunda fecha se pondrán a la venta este jueves en Ataquilla.com, con precios que oscilan entre los 50 y los 70 euros más gastos de gestión. Para el jueves 26 todavía quedan las últimas entradas disponibles.

La cantante gallega publicó su nuevo disco el pasado 27 de noviembre. Se trata del trabajo "más ecléctico e inclasificable" de su carrera, en el que muestra diez caras, tantas como canciones: "Diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo", se explica en una nota de prensa.

Su larga y consagrada carrera le permiten moverse "con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada". "Enseña sus cartas como dama de la chanson francesa y voz contemporánea del cancionero latinoamericano. Como cronista de lo cotidiano y rockera que jamás colgó los pantalones de cuero", describen.

Este nuevo espectáculo es un puente entre pasado y futuro, que certifica su talento como "compositora intuitiva", así como su condición de intérprete excepcional, "capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones". Luz Casal estará acompañada por Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma "Baldo" y Borja Montenegro.