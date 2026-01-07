Vigo celebrará su certamen de rondallas: "É unha tradición única do sur de Pontevedra"

El regidor olívico, Abel Caballero, presentó este miércoles, día 7 de enero, la octava edición del certamen de rondallas de la ciudad. El alcalde vigués estuvo acompañado, entre otros representantes, de Marcos Castro (Bembrive), Antonio Villar (Beade) y Ana Pérez (Valadares).

La cita con la música tradicional y la cultura viguesa tendrá lugar este sábado, día 10 de enero. Se espera la participación de cuatro rondallas: además de las mencionadas, se sumará la de Zamáns. En este sentido y según precisó Caballero, en esta ocasión no participará O Freixo por el fallecimiento de su director, Justo Figueroa.

"As rondallas son unha tradición centenaria, unha maneira única de facer folclore no sur de Pontevedra", aseveró Caballero, quien mencionó la película "Rondallas" para poner de relieve una tradición que pasó, en palabras del regidor, de generación en generación. "Con este certame queremos trasladar a toda a cidade esta tradición".

Por primera vez esta cita musical se celebrará en el barrio de Navia, concretamente, en su pabellón, a partir de las 17:30 horas. Participarán unos 300 músicos de diferentes edades. Además, de permitirlo el tiempo, habrá un desfile.