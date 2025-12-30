El Festival Revenidas de Vilaxoán (Pontevedra) anuncia la fecha de venta de los abonos

El Festival Revenidas de Vilaxoán de Arousa regresará el próximo 2026, concretamente, los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre, y, para entonces, la organización pondrá en breve los abonos para los más fieles. Y es que todavía no se ha desvelado el cartel de actuaciones.

Así, los pases podrán comprarse desde las 12:00 horas del próximo sábado, día 3 de enero, en la página web www.revenidas.com. El precio de los 500 primeros abonos será de 55 euros más gastos de gestión; los siguientes tendrán un coste de 60 euros más gastos.



Tal y como indican desde la organización, los abonos permiten el acceso al festival de jueves a sábado, puesto que las actividades del domingo 13 son gratuitas. A partir de la compra de los abonos será posible también reservar la zona de acampada abonando un suplemento de 15 euros.

Desde el sábado también será posible efectuar la recarga previa de las pulseras cashless. En este sentido, las recargas de 20 euros recibirán dos extra, las de 30, tres, y las de 50, siete.

Los menores de 13 años podrán acceder al recinto de manera gratuita, mientras que los menores de entre 13 y 17 tendrán que adquirir una entrada de persona adulta.