PortAmérica Latitudes, el hermano mexicano del festival gallego, regresa en 2026

PortAmérica Latitudes, la edición mexicana del PortAmérica gallego, regresará en 2026 con su cuarta entrega. Su pretensión será unir los sabores y sonidos iberoamericanos y españoles, aderezándolos con un cartel musical que encabezarán Lila Downs, Dani Martín, Arde Bogotá, Macario Martínez o Frente Cumbiero.

En lo tocante al apartado gastronómico, la cita contará con Lupita Vidal, Edgar Núñez, Maribel Aldaco, Fabián Delgado y Pepe Solla.

De esta manera, Esmerarte Industrias Creativas, la Fundación PortAmérica, y la Universidad de Guadalajara vuelven a aunar esfuerzos para esta nueva entrega enmarcada en la Feria Internacional de la Música de Guadalajara.

La cita será el 28 de febrero de 2026 en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario. A Lila Downs, icono musical y cultural de México; Dani Martín, voz ineludible del panorama musical español; Arde Bogotá, fenómeno del rock alternativo; Macario Martínez, nueva propuesta mexicana y Frente Cumbiero, referente latinoamericano del sonido tropical experimental, se le sumará Letón Pé, cantautora y actriz dominicana multifacética cuyo sonido fusiona ritmos afrocaribeños, R&B, jazz y texturas electrónicas.