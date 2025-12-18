Dirty Suc se corona como 'Fillo do Mar': el rapero vigués estrena nuevo álbum

El rapero nacido en Vigo Hard GZ nos abrió el apetito el pasado 4 de diciembre con LACOSTA II y su compañero Dirty Suc ha completado este jueves el menú del hip hop olívico para terminar este 2025. "El niño del 03" ha estrenado la primera parte de Fillo do Mar, completando así el doble disco de su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

Dirty nos presentó el pasado 8 de junio Fillo do Mar II en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. El joven rapero vigués peregrinó hasta la capital gallega, una especie de metáfora de "vuelta a casa" tras mudarse a Madrid y rodearse con las estrellas del género a nivel nacional.

Fillo do Mar sigue por ese camino: "Se completa la obra", escribe en su Instagram. Las referencias a Vigo y la Ría han sido constante en cada una de sus barras durante su carrera, pero en este trabajo se siente una conexión más intensa con Galicia. Los temas con Hard GZ y con 9Louro así lo demuestran.

Y es que, pese a las críticas de redes sociales, Dirty sigue apostando por hacer canciones en gallego: Que Fago Agora y Arre Cabalo. Con este último tema pone el punto y final a este proyecto, de dos discos y 28 canciones —10 de Fillo do Mar I y 18 de Fillo do Mar II—.

Además, el nuevo disco también cuenta con colaboraciones de grandes referencias del género urbano en España. Al Safir, Selecta, West Dubai o l0rna completan un roster único de uno de los proyectos más relevantes del rap del panorama.