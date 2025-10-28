Guía del Wake Up! Festival Halloween 2025 en Vigo: artistas, horarios, entradas y todo lo que debes saber

Vigo volverá a vibrar al ritmo de la música electrónica con la llegada del Wake Up! Festival Especial Halloween, uno de los eventos más esperados por los amantes del techno y el house. El recinto del Instituto Feiral de Vigo (IFEVI) se transformará los dias 31 de octubre y 1 de noviembre en una gran pista de baile, con ambientación temática, efectos visuales y una producción diseñada para hacer del Halloween vigués una experiencia única.

Este encuentro, que se ha consolidado como una cita de referencia en el calendario de ocio gallego, promete una puesta en escena de alto nivel y una atmósfera que combina la energía de la electrónica con el espíritu más festivo y oscuro de la noche del 31 de octubre.

Programación del Wake Up Vigo 2025

La edición del Wake Up! Festival reúne a algunos de los nombres más destacados de la escena internacional. Este año, el festival contará con la presencia de referentes internacionales, como Jeff Mills y Richie Hawtin, todo un pionero de la música electrónica, y destacados artistas gallegos.

Serán dos días de música. La primera jornada comenzará a las 19:00 horas y la segunda a las 18.00.

Viernes 31 de octubre

ANNĒ

Elli Acula

Fatima Hajji,

Richie Hawtin

Ron Bacardi

Isma B

Mury

Sábado 1 de noviembre

Aerea Live

Ben Sims

Héctor Oaks

Jeff Mills

Len Faki

Überkikz

Grobas

Karras Martínez

Entradas y precio

Las entradas y abonos están a la venta en este enlace, y también se pueden comprar los billetes para los autobuses ofertados por el propio festival desde Pontevedra, A Coruña, Santiago y Ourense. Se recomienda comprar con antelación, ya que el aforo es limitado.

Bono 2 días : 58 €

Abono Backstage 2 días: 95 €

Entrada general 31 de octubre: 38 €

Entrada general 1 de noviembre: 38 €

Entrada Backstage 31 de octubre: 71 €

Entrada Backstage 1 de noviembre: 71 €

El Wake Up! Festival Especial Halloween convertirá al IFEVI en el epicentro de la fiesta en Galicia, combinando sonido, luces y ambientación para celebrar la noche más terroríficamente divertida del año.