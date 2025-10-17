El Festival PortAmérica, nominado a mejor festival en LOS40 Music Awards Santander 2025

El Festival PortAmérica, que se organiza en el concello de Portas (Pontevedra) ha sido nominado a la categoría de Mejor Festival o Evento Musical en los premios LOS40 Music Awards Santander 2025.

El festival gallego comparte esta destacada nominación con propuestas nacionales de relevancia como La Bresh, Coca-Cola Music Experience, Love the Twenties, Convert Music Festival y Gira OT.

Esta nominación demuestra que el PortAmérica se ha consolidado como un referente internacional, con una propuesta que fusiona música, gastronomía y comunidad. También destaca por su compromiso con la sostenibilidad.

Además, la última edición tuvo gran éxito y lo reforzó como uno de los grandes eventos del verano a nivel gallego, reuniendo a 65.000 asistentes en la emblemática Azucreira de Portas. La dinamización de la economía local y la accesibilidad universal son otros de los valores del festival.

La nominación a LOS40 Music Awards Santander 2025 supone un reconocimiento a la singularidad de la experiencia PortAmérica, destacando su excelencia en la programación cultural, su innovadora propuesta gastronómica y su gestión responsable e innovadora en materia de sostenibilidad y cohesión social.