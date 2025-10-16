Vigo ya piensa en Castrelos 2026: El Concello abre la contratación de actuaciones

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, dio por iniciado el procedimiento para contratar los espectáculos musicales y teatrales que conformarán el programa de Castrelos en 2026 y que serán, como mínimo, diez. Así lo precisó este jueves en rueda de prensa el regidor local.

El procedimiento será por concurrencia competitiva e incluirá actuaciones musicales, teatro, magia, artes escénicas, de interés general y con la capacidad, en palabras de Caballero, de tener "un gran atractivo" en la ciudad.

Las reservas -o entradas a precios populares- se mantendrán el próximo año, al igual que los accesos gratuitos a la zona de la grada. Los espectáculos seleccionados para Castrelos u otras áreas de Vigo que se determinen en la misma campaña, deberán tener una duración mínima de 90 minutos.

El Concello busca a artistas "con una trayectoria notable". En este sentido, Caballero prometió unos conciertos "únicos en el mundo" y que en otros sitios valen "más de 100 euros" pero en Vigo "son gratis" para que todas las familias puedan disfrutar de ellos.