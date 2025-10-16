Leiva anuncia fecha para su concierto en Vigo, única parada en Galicia de su gira de 2026

Leiva ha anunciado este miércoles las fechas del fin de su gira Tour Gigante. Una de estas paradas es Vigo y su muelle de transatlánticos, que vivirán un concierto muy especial del cantautor español.

Las entradas para el concierto, que se celebrará el sábado 4 de julio de 2026, ya están a la venta. El precio alcanza los 47,30 euros por persona.

El antiguo componente de Pereza llegará a la ciudad olívica después de su gira latinoamericana, que lo llevará a Santiago de Chile, Montevideo (Uruguay), Buenos Aires (Argentina) y Ciudad de México.

Luego, comenzará el fin de gira en España. El puerto de Vigo será su segunda parada, tras visitar Zaragoza. Cádiz, Torrevieja y Oviedo serán sus siguientes destinos antes del último gran concierto en el Movistar Arena de Madrid.

Más de 250.000 asistentes ya han podido disfrutar del "mejor espectáculo audiovisual de la carrera de Leiva" en 2025. Uno de los shows de este año ha sido en A Coruña, donde el cantante madrileño llenó el muelle de Batería