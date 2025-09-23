Vigo Sónico ofrecerá cursos gratuitos de producción musical y creación de podcast hasta final de año Concello de Vigo

Este martes, el alcalde Abel Caballero ha anunciado la programación de cursos y actividades gratuitas que ofrecerá Vigo Sónico hasta final de año.

Así, arrancará el 3 de octubre con un taller práctico, dirigido por Rafael Solemne, sobre producción de música urbana en home estudio donde los alumnos aprenderán a crear beats, grabar voces y producir canciones desde su casa. Se impartirá los martes 3, 10, 17 y el viernes 24 de octubre.

En noviembre, el día 8 habrá una conferencia-concierto sobre la música de The Beatles a cargo de Francisco Castro, que realizará un recorrido analizando las 15 canciones más emblemáticas de la banda británica.

A esto, se sumarán la sesión formativa de Yolanda Anievas sobre cómo realizar la mezcla de una canción con software y un taller práctico de podcasting con uso de Zoom PodTrack P8.

El año se cerrará con el curso de improvisación vocal y coro Equivibrarte para iniciarse en el canto coral de Isabel Balado; el programa "Vigosónico xoga", con Andrea Bretín, con encuentros internacionales alrededor de juegos de mesa, y el segundo encuentro de VigosónicoK-Pop.

Números del 2024

Caballero también ha destacado el éxito de Vigo Sónico durante el 2024, con 1.700 personas que participaron en las actividades y cursos programadas; las salas dieron cabida a 91 bandas y artistas locales, con cerca de 1.000 ensayos y aumentando en un 29% la participación femenina.

Además, la academia de formación en la interpretación de instrumentos formó a 240 alumnos, con 2.280 horas de formación. El calendario del campus ofreció 21 talleres en los que participaron 654 personas que se formaron en producción musical, inteligencia artificial y gestión de festivales.

La sala multiusos acogió 1.060 asistencias y el laboratorio de creación e industria musical reunió en el mes de julio a 45 jóvenes con el reto de formar bandas y diseñar proyectos musicales.