Kruder&Dorfmeister, Mercury Rev y León Benavente actuarán en el OUR FEST el 27 de septiembre

Este evento de referencia en la música independiente alternativa se celebrará a finales de mes en Expourense y las entradas ya están a la venta

Contenido patrocinado

OUR FEST regresa el sábado 27 de septiembre a Expourense con una cuarta edición que confirma a la ciudad de las Burgas como un punto de encuentro imprescindible para la música independiente alternativa.

El festival ha conseguido atraer a público de toda Galicia, distintas zonas de la península y el norte de Portugal, generando impacto cultural y social, en sus tres ediciones anteriores. Y es que OUR FEST ofrece experiencias irrepetibles al acercar a artistas que en muchas ocasiones, visitan Galicia por primera vez.

¿Qué artistas actuarán en OUR FEST 2025?

El cartel de la edición 2025 es uno de los más ambiciosos hasta la fecha. Kruder&Dorfmeister en formato DJ Set,, pioneros del downtempo y el trip hop, han marcado a toda una generación de oyentes y encabezan el cartel. Su recopilatorio The K&D Sessions se convirtió en referencia universal y su forma de mezclar bases hipnóticas con atmósferas envolventes sigue siendo un espejo en el que se mira buena parte de la electrónica actual.

Los legendarios Happy Mondays, responsables de dar forma al movimiento Madchester, también harán las delicias del público. El grupo, reconocido por mezclar rock, funk y psicodelia con una actitud descarada, definió a toda una época y ofrece un directo que es pura celebración: un viaje que conecta el espíritu de los noventa con el presente.

La psicodelia expansiva de Mercury Rev traerá una de las experiencias sonoras más singulares de esta edición. Formado en Nueva York a finales de los ochenta, la banda ha transitado entre el shoegaze, el pop sinfónico y la experimentación más radical, hasta firmar discos esenciales como Deserter’s Songs, elegido álbum del año por NME en 1998.

León Benavente reafirman su lugar entre los grandes nombres del rock estatal tras formarse en 2012. Su repertorio, que mezcla crudeza y lucidez con un pulso bailable y eléctrico con discos esenciales como León Benavente o Vamos a volvernos locos, dio como resultado en 2024 Nueva sinfonía sobre el caos, que interpretará en Ourense con toda su energía para que el público se sumerja en sus canciones "poderosas, valientes y hedonistas".

El espíritu inquieto y renovador del festival, además, se refleja en la presencia de Viva Belgrado, que tras 12 años de carrera y más de 30 países a sus espaldas han transformado la intensidad del post-hardcore en un lenguaje propio. La banda cordobesa convierte cada concierto en una descarga catártica donde emotividad y crudeza van de la mano. El de OUR FEST será además el primer concierto de la gira en Ourense.

Dream Nails actuarán en OUR FEST 2025. MARIEKEMACKLON

Desde Londres llegan Dream Nails, trío punk feminista que combina furia y empatía en un discurso combativo y festivo a partes iguales. Con Doom Loop, aclamado por Kerrang! o NME, consolidaron su salto internacional, y con su single de 2024, Control, demostraron que su propuesta puede ser tan poderosa en el pogo como contagiosa en la pista de baile. Su identidad está profundamente ligada a la escena queer y a la reivindicación de espacios seguros.

OUR FEST cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia de Turismo de Galicia en el marco de los Concertos do Xacobeo 2025, además de la colaboración de la Deputación de Ourense, el Concello de Ourense y Estrella Galicia, que ha acompañado al festival desde su primera edición como uno de los grandes aliados del proyecto.

Con esta cuarta edición, OUR FEST consolida su identidad: un espacio con un cartel que refleja pasado, presente y futuro de la música alternativa, y con la ambición de seguir haciendo de Ourense un lugar al que mirar cada septiembre.

¿Cómo comprar las entradas?

Las entradas para OUR FEST 2025, que se celebrará el 27 de septiembre desde las 16:00 horas, están a la venta en www.ourfest.gal y www.ataquilla.com, con un precio de 40 euros (+ gastos de gestión).