Conciertos a bordo, catas y una sardiñada: así es la programación paralela del Revenidas 2025 (Pontevedra)

El Revenidas es mucho más que un festival de música al uso. Por eso, como cada año, se desarrollan paralelamente a los conciertos una intensa programación de actividades, como la tradicional sardiñada o actuaciones a bordo de un barco que animarán Vilaxoán (Pontevedra).

Los conciertos a bordo del Chasula son una de las grandes apuestas de esta edición, que tiene por objetivo la promoción del destino turístico en colaboración con Turismo Rías Baixas. Se trata de pequeños recitales en formato acústico para un aforo máximo de 12 personas que navegarán por la Ría de Arousa.

El sábado 13 habrá conciertos de Uxía —con salida del puerto de Vilaxoán a las 13:00 horas—, Xisco Feijóo —15:00 horas— y O Rabelo —17:00 horas—. Las actuaciones del domingo 14 correrán a cargo de Dakidarría en formato "acustiquísimo" —13:00 horas—, Budiño —15:00 horas— y Xabier Díaz —17:00 horas—.

Las entradas para estos conciertos se pondrán a la venta el sábado 6 de septiembre a las 10:00 horas a través de la web del festival. Su precio será de 30 euros —más gastos de gestión— e incluye una degustación de productos gallegos durante la travesía por la Ría de Arousa.

Sardiñada y gala de circo

El domingo es un día grande para el Revenidas ya que es la jornada en la que se celebra la gran sardinada popular que dio origen al festival. Esta edición tendrá lugar en el parque de Doña Concha y con entrada libre.

A partir de las 13:30 horas se podrán degustar las que "posiblemente son las mejores sardinas del mundo". Os Terribles de Arousa, As do Xeito y la Mekánika Rolling Band animarán las calles y el entorno del parque desde las 12:30 h.

Tras la sardinada, a las 17:30 horas, también en el parque Doña Concha, dará comienzo la Gala de Circo Solidaria, con entrada gratuita. Las aportaciones voluntarias que se realicen tendrán como destino la ayuda a Palestina.

Ruta y catas

Otra de las actividades tradicionales que suele preceder el inicio del Revenidas es la ruta Redescubre Vilaxoán, guiada por Xurxo Souto. El fin es conocer la cultura, la música y la gastronomía de la villa que acoge el festival.

En esta ocasión tendrá lugar el miércoles 10 a las 19:00 horas. La salida es desde el Centro Social y Deportivo de Vilaxoán. La asistencia es gratuita hasta completar las 40 plazas disponibles.

Desde el jueves hasta el sábado, el Revenidas también ofrece la posibilidad de disfrutar de las Catas dos Sentidos que se desarrollarán en el espacio de Paco&Lola en el recinto del festival. Los asistentes a las catas recibirán unos auriculares inalámbricos para poder escuchar a la perfección las indicaciones del sumiller sin que interfiera el sonido de los escenarios.

Las Catas dos Sentidos tendrán lugar el jueves y el viernes a las 18:30 horas y el sábado a las 13:30 y 16:30 horas. Su precio es de 5 euros (+0,50 de gastos de gestión). Las entradas para las catas pueden reservarse a partir de las 10:00h del viernes 5.