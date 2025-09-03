El ciclo Momentos Alhambra Acustiquísimos arrancará en Vigo con un concierto de Marlena

El ciclo de conciertos en acústico Momentos Alhambra Acustiquísimos regresa a Galicia este próximo mes de noviembre, y Vigo es la ciudad elegida para acoger el primer concierto.

La octava edición abrirá en el Hall del Teatro Afundación el sábado 15 de noviembre, a las 21:30 horas, con la actuación de Marlena, dúo revelación de la música española de los últimos tiempos, que llegarán con éxitos como Me sabe mal, ya doble disco de platino, Gitana, Muñequita de cristal, bailamorena o Último baile.

Tras arrasar en la Sala La Riviera de Madrid y conseguir su segundo disco de oro, presentará en la ciudad olívica, en acústico, las canciones de su nuevo disco.

El ciclo Momentos Alhambra Acustiquísimos continuará el viernes, 21 de noviembre, a las 21:30 horas con Christina Rosenvinge en el Salón Atlántico de Árbore da Veira, en A Coruña; al día siguiente, sábado 22 de noviembre, en Santiago de Compostela, también a las 21:30 horas, en el Patio de Cristal de San Francisco Hotel Monumento, será el turno de Zahara.

La última cita será el 29 de noviembre con la actuación de La Habitación Roja en el Círculo de las Artes de Lugo.

Además de los conciertos, también se ofrecerá con cada actuación las tapas de autor de los chefs Alhambra más reconocidos de Galicia. Las entradas para los cuatro conciertos saldrán a la venta el lunes 8 de septiembre, a las 11:00 horas, a través de la plataforma on line Ataquilla.com.