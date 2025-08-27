Todo a punto para el Galicia Fest, que convertirá a Vigo en el epicentro de la música indie española

El Director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el Director del Galicia Fest, Antonio Casal. Galicia Fest

Ya está todo a punto para que Vigo se convierta este fin de semana en el epicentro de la música indie-pop española. El Muelle de Trasatlánticos acogerá este viernes 29 de agosto y este sábado 30 de agosto la nueva apuesta musical de la Xunta y de la Deputación de Pontevedra en la ciudad: el Galicia Fest.

Esta mañana visitaron el recinto el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez, y el director del Galicia Fest, Antonio Casal.

Allí supervisaron los preparativos de esta cita que ha "agotado prácticamente todas las entradas". Y es que el evento cuenta con un cartel "muy bueno", en palabras de uno de los cantantes, Fredi Leis, a Treintayseis.

En concreto, el festival reunirá a 15 artistas, 13 DJs y actividades complementarias como un torneo de 3x3 de baloncesto. Mikel Izal, Dani Fernández, Sexy Zebras, Beret, Leire Martínez o Maldita Nerea son algunas de las caras más reconocibles.

El evento cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo. En este sentido, Antonio Casal ha querido agradecer “la colaboración institucional que hace posible que el evento sea un referente del indie-pop en el noroeste peninsular".

"Tenemos muchas ganas de que la música empiece a sonar y afianzarnos como una referencia en la programación cultural de nuestra Comunidad”, ha destacado también el director del festival.