Fredi Leis reaparece en Vigo para el Galicia Fest: "Me hace muy feliz volver a tocar"

Muchos artistas se dejan llevar por la inmediatez de la industria musical. No es el caso de Fredi Leis. El cantante compostelano reaparece en el festival Galicia Fest este sábado, tres años después de último disco, Temas Privados.

El Puerto de Vigo será el escenario del retorno de Fredi Leis, donde actuarán otras caras reconocibles del indie pop español. "Me hace muy feliz volver a tocar en Galicia", afirma el músico, que considera la ciudad olívica "incluso talismán".

Su último concierto fue el 6 de octubre de 2023 y volver para el Galicia Fest, "un festival nuevo con un cartel inmejorable y en un lugar inmejorable", supone todo un "reencuentro" con su banda y con su público. "Tiene todos los ingredientes para que salgo algo muy bonito", asegura.

Hace tiempo que no sabemos de ti, ¿en qué momento vital te encuentras?

La verdad es que he dedicado muchísimo tiempo a componar mucha música, muchas canciones, a reenamorarme del proceso de estar en el estudio y componer sin presiones de tiempos y calendarios. Muy contento. Creo que son canciones de las que estoy orgulloso y que ojalá cuando se publiquen el público las reciba bien.

Después de Temas Privados, un disco tan personal, ¿te quedaste agotado?

Agotado no es la palabra. Yo creo que la frase es volver a empezar. Uno empieza a componer canciones, se quedan con unas, descarta otras, se mete en el estudio, graba, publica canciones y sale de gira. Cada proceso necesita completarse para volver a empezar.

Es cierto que últimamente las tendencias van cambiando y no hace falta tener un disco completo para girar o volver a dar señales de vida. Pero a mi me funciona muy bien el hecho de aparecer y desaparecer un poco para volver a componer, y volver a aparecer. Hay algo mágico en ese proceso que yo personalmente necesito.

Comentabas que estabas preparando nueva música, ¿por dónde irá el nuevo disco? ¿Qué estás escuchando ahora y se verá reflejado en él?

Me gustaría decirte algo, pero creo que sería un error porque te estaría mintiendo. Trato de empaparme de todos los estilos musicales, artistas que conozco, artistas que no conozco. Creo que eso forma parte también del trabajo de cualquier persona que se dedica a crear algo.

Forma parte de mi día a día, influenciarme, y después, una vez me meto en el estudio, dejarme llevar. No me pongo límites en ese sentido.

Han pasado tres años de tu último trabajo, ¿cómo lo analizas ya con cierta perspectiva?

Pues estoy contento con él y eso me hace feliz. Creo que en muchas ocasiones tomamos decisiones y pasa un tiempo, miramos aatrás y nos arrepentimos. Yo miro atrás, con respecto al último disco, a Temas Privados, escucho las canciones y estoy contento con ellas.

Estoy orgulloso y creo que pasarán 15 años y, si todavía puedo subirme a los escenarios y dedicarme a la música, en mis conciertos habrá canciones de este disco.