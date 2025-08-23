Cuenta atrás para el Galicia Fest: Vigo reúne a lo mejor del pop indie español

Vigo estrena este verano el Galicia Fest, un evento que por primera vez reúne en la ciudad a lo mejor del pop e indie español en un formato urbano frente al mar. El festival se celebrará los días 29 y 30 de agosto en el Muelle de Trasatlánticos, dentro del marco de los Conciertos do Xacobeo, con la intención de situar a Vigo en el mapa de las grandes citas musicales del verano.

Si el festival consigue tener éxito, es de esperar que se convierta en una nueva cita del verano gallego. Los Concertos do Xacobeo son un sello de conciertos iniciado hace unos meses por la Xunta de Galicia que presumiblemente durarán hasta al menos el año 2027, que es la celebración oficial del próximo Xacobeo.

Un cartel potente y variado

El viernes 29 actuarán Dani Fernández, Mikel Izal, Dorian, La Habitación Roja, Samuräi, Sexy Zebras, Éxtasis y un artista sorpresa. El sábado 30 será el turno de Beret (en su única fecha en Galicia este año), Leire Martínez en su primera gira en solitario, Fredi Leis, Hey Kid, Maldita Nerea, Marlon, Noan y Paula Koops.

Mucho más que música

El Galicia Fest contará además con una amplia zona de food trucks, espacio para personas con movilidad reducida y un torneo de baloncesto 3x3 (masculino el viernes y femenino el sábado) con premios de hasta 1.200 euros. Todo ello en un entorno privilegiado junto al mar, pensado para disfrutar tanto de los conciertos como de la experiencia global.

Respuesta del público

La acogida ha sido espectacular y el festival está a punto de colgar el cartel de “sold out”, confirmando las ganas de la ciudad de tener por fin un evento propio de gran formato.

En resumen, el Galicia Fest se presenta como la gran fiesta musical de Vigo este verano, uniendo música, gastronomía, deporte y cultura en un ambiente urbano y fresco.