Ya es oficial: Estos son los horarios del Galicia Fest de Vigo
El Muelle de Trasatlánticos acogerá este festival los días 29 y 30 de agosto y contará con artistas como Mikel Izal, Dani Fernández, Dorian, La Habitación Roja, Beret y Leire Martínez
Información relacionada: Las estrellas del indie español impulsan la venta de entradas del Galicia Fest
Cuenta atrás para que se ponga en marcha el Galicia Fest, la novedad del calendario de festivales de verano que se celebrará en Vigo el viernes 29 y el sábado 30 de agosto.
Tras la confirmación a principios de mes del artista que cerrará el cartel, Dani Fernández, que se suma a artistas como Mikel Izal, Dorian, La Habitación Roja, Beret y Leire Martínez, este lunes se han hecho oficiales los horarios de los dos días de festival que tendrá lugar en el Muelle de Trasatlánticos.
El viernes 29, el público podrá vibrar con los directos de Mikel Izal, Dani Fernández, Dorian, La Habitación Roja, Samuraï, Sexy Zebras y Éxtasis. El sábado, día 30, el cartel está encabezado por Beret y Leire Martínez, a los que se suman Fredi Leis, Hey Kid, Maldita Nerea, Marlon, Noan y Paula Koops.
Horarios
Viernes 29 de agosto
- 16:15 horas, Éxtasis
- 17:05 horas, La Habitación Roja
- 18:25 horas, Samuraï
- 19:50 horas, Sexy Zebras
- 21:30 horas, Dani Fernández
- 23:25horas, Mikel Izal
- 01:10 horas, Dorian
Sábado 30 de agosto
- 16:20 horas, Paula Koops
- 17:15 horas, Noan
- 18:00 horas, Hey Kid
- 19:00 horas, Fredi Leis
- 20:10 horas, Marlon
- 21:50 horas, Beret
- 01:15 horas, Maldita Nerea