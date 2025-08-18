Vista aérea del puerto de Vigo.

Vista aérea del puerto de Vigo. APV

Música

Ya es oficial: Estos son los horarios del Galicia Fest de Vigo

El Muelle de Trasatlánticos acogerá este festival los días 29 y 30 de agosto y contará con artistas como Mikel Izal, Dani Fernández, Dorian, La Habitación Roja, Beret y Leire Martínez

Publicada

Cuenta atrás para que se ponga en marcha el Galicia Fest, la novedad del calendario de festivales de verano que se celebrará en Vigo el viernes 29 y el sábado 30 de agosto.

El Galicia Fest convocará un concurso para jóvenes DJs

Tras la confirmación a principios de mes del artista que cerrará el cartel, Dani Fernández, que se suma a artistas como Mikel Izal, Dorian, La Habitación Roja, Beret y Leire Martínez, este lunes se han hecho oficiales los horarios de los dos días de festival que tendrá lugar en el Muelle de Trasatlánticos.

El viernes 29, el público podrá vibrar con los directos de Mikel Izal, Dani Fernández, Dorian, La Habitación Roja, Samuraï, Sexy Zebras y Éxtasis. El sábado, día 30, el cartel está encabezado por Beret y Leire Martínez, a los que se suman Fredi Leis, Hey Kid, Maldita Nerea, Marlon, Noan y Paula Koops.

Horarios

Viernes 29 de agosto

  • 16:15 horas, Éxtasis
  • 17:05 horas, La Habitación Roja
  • 18:25 horas, Samuraï
  • 19:50 horas, Sexy Zebras
  • 21:30 horas, Dani Fernández
  • 23:25horas, Mikel Izal
  • 01:10 horas, Dorian

Sábado 30 de agosto

  • 16:20 horas, Paula Koops
  • 17:15 horas, Noan
  • 18:00 horas, Hey Kid
  • 19:00 horas, Fredi Leis
  • 20:10 horas, Marlon
  • 21:50 horas, Beret
  • 01:15 horas, Maldita Nerea