Ya es oficial: Estos son los horarios del Galicia Fest de Vigo

Cuenta atrás para que se ponga en marcha el Galicia Fest, la novedad del calendario de festivales de verano que se celebrará en Vigo el viernes 29 y el sábado 30 de agosto.

Tras la confirmación a principios de mes del artista que cerrará el cartel, Dani Fernández, que se suma a artistas como Mikel Izal, Dorian, La Habitación Roja, Beret y Leire Martínez, este lunes se han hecho oficiales los horarios de los dos días de festival que tendrá lugar en el Muelle de Trasatlánticos.

El viernes 29, el público podrá vibrar con los directos de Mikel Izal, Dani Fernández, Dorian, La Habitación Roja, Samuraï, Sexy Zebras y Éxtasis. El sábado, día 30, el cartel está encabezado por Beret y Leire Martínez, a los que se suman Fredi Leis, Hey Kid, Maldita Nerea, Marlon, Noan y Paula Koops.

Horarios

Viernes 29 de agosto

16:15 horas, Éxtasis

17:05 horas, La Habitación Roja

18:25 horas, Samuraï

19:50 horas, Sexy Zebras

21:30 horas, Dani Fernández

23:25horas, Mikel Izal

01:10 horas, Dorian

Sábado 30 de agosto