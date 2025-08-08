Las estrellas del indie español impulsan la venta de entradas del Galicia Fest

El fin del verano en Vigo se cerrará con un nuevo festival en el Muelle de Transatlánticos los días 29 y 30 de agosto. Numerosas estrellas del indie español visitarán el puerto olívico en un evento que, según la organización, ha desatado la fiebre entre el público, ya que quedan "muy pocas entradas".

Dani Fernández, Beret, Leire, Mikel Izal, Dorian, Hey Kid o Maldita Nerea son algunos de los artistas que pondrán a bailar a los asistentes con sus ritmos pop-rock. "El Galicia Fest reunirá a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional, en un entorno único", afirma el festival en un comunicado de prensa.

El viernes 29, el público podrá vibrar con los directos de Dani Fernández, Mikel Izal, Dorian, La Habitación Roja, Samuraï, Sexy Zebras y Éxtasis. A ellos se sumará un último artista, cuyo nombre será revelado próximamente, y que promete ser uno de los momentos más esperados del festival.

El sábado, día 30, el cartel está encabezado por Beret y Leire Martínez, a los que se suman Fredi Leis, Hey Kid, Maldita Nerea, Marlon, Noan y Paula Koops.

Tanto las entradas de día, para viernes o sábado, como el abono que da acceso al recinto para ambas jornadas, pueden adquirirse a través de la página oficial del festival: www.galiciafest.gal.