Jennifer Lopez hace vibrar Pontevedra en su única parada en Galicia

No colgó el cartel de 'sold out', pero Jennifer Lopez hizo vibrar a todo el público de Pontevedra en su única parada en Galicia este martes. Sus hits y bailes capturaron las miradas de miles de pontevedreses.

La diva estadounidense, que aún promocionaba un supuesto show en Vigo a apenas 2 horas del concierto, repasó toda su carrera en el parque de Tafisa, con bailes, coreografías y outfits que deslumbraron a los presentes.

Proudly serving…

UP ALL NIGHT #JLoLiveIn2025

See you TONIGHT Vigo!!! pic.twitter.com/YTgB5gpv3X — jlo (@JLo) July 8, 2025

Durante su concierto no se confundió: "¿Cómo estamos Pontevedra?", preguntó a las miles de personas que vinieron de toda Galicia para disfrutar de un show único.

Ain´t your mama, Get Right, On the floor y Save me tonight fueron algunos de los clásicos que la cantante estadounidense presentó a su fiel público, bailando en todo momento.

El concierto no ha dejado indiferente a nadie. Hay quien salió encantado y muchos otros que volvieron a sus casas defraudados.

La artista no llegó a cantar un tema mítico, que inundó las radiofórmulas españolas, como El Anillo, y otros hits no los llegó a cantar enteros.

También por redes sociales. Usuarios que indican que el show duró menos de dos horas, calificando de "timo", y que se escuchaba por toda la capital de provincia, impidiendo el sueño a muchos vecinos.