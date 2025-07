Jennifer Lopez sigue pensando que actuará en Vigo a menos de 24 horas de su concierto en Pontevedra

Jennifer Lopez vuelve a los escenarios europeos este martes en Pontevedra. El parque de Tafisa será su primera parada en España y la única en Galicia de una gira que la llevará hasta Kazakhistán.

Ahora bien, donde seguro que no actuará la cantante estadounidense es en Vigo, a pesar de que ella así lo cree -o promocione-. "See you mañana Vigo!", escribía este lunes en una publicación en Instagram.

De hecho, ni está descansando en la ciudad olívica, ya que la artista ha decidido pasar sus días en Galicia en la isla de A Toxa. Así lo ha desvelado en un post de la misma red social, donde ha compartido fotografías en bikini en el Gran Hotel de A Toxa.

Storie de Jennifer Lopez en Instagram, promocionando su concierto en Pontevedra @jlo

No es la primera vez que JLo confunde Pontevedra con la ciudad olívica. El 29 de junio publicó un cartel con las fechas de sus actuaciones de la gira Up All Night, donde se puede apreciar que en el lugar de la Boa Vila hace referencia a un concierto en Vigo el mismo 8 de julio.

Las dudas sobre la localización de la actuación son las mismas que hay sobre el éxito de su parada en Pontevedra. A menos de ocho horas para que la cantante estadounidense se suba al escenario gallego, aún quedan entradas a la venta.

Así, lo que parecía ser uno de los eventos del año en Galicia y uno de los sold out más previsibles del verano está en riesgo de convertirse en un fiasco.