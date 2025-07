El sol brilla en el segundo día del PortAmérica con Emilia e Iván Ferreiro como protagonistas

Este 4 de julio se celebraba la segunda jornada del festival PortAmérica en la Azucreira de Portas, muy marcada por el sol y el calor, que hizo que se buscase la sombra en cualquier esquina, bien fuese de una barra, de los puestos o de los propios escenarios. De hecho, la sombra más grande la creaba el escenario del Showrocking, así que allí se acumularon cientos de festivaleros. En ese mismo espacio cantó esta tarde el cantante gallego de Grande Amore.

Uno de los platos fuertes del día fue Iván Ferreiro. El gallego comenzó su show con Canciones para no escapar, uno de sus éxitos. Luego, tras este primer tema, bromeó con el calor: "Estamos fresquitos eh aquí en Galicia". Luego, continuó: "Vamos a cantar más y a hablar menos". No hubo quien no saltase ni cantase sus temas, independientemente del corte de edad.

Tras Ferreiro, fue el turno de la argentina Emilia Mernes. El espacio frente al escenario se llenó de gente más joven, padres y madres acompañando a sus hijos e hijas y, especialmente, lo que más se veía eran pancartas y dibujos. Casi se escuchaba tanto a la cantante como a los asistentes cantar sus canciones.

La argentina hizo un repaso a todos sus éxitos y, especialmente, a su disco MP3. Además, cantó por primera vez en vivo un tema que acababa de sacar escasas horas antes con Sex Six, llamado Pasarella. "Qué alegría estar aquí, gracias por seguirme", dijo con una gran sonrisa la cantante.

Agradeció a todo su equipo, que la acompaña en su gira por España y, sobre todo, a sus seguidores y a todos los asistentes.

La argentina ligaba e introducía cada tema con una frase icónica del mismo, de modo que con solo unas cuantas palabras ya despertaba una tremenda reacción en sus fans. En medio del show no dejó pasar la oportunidad de leer algunos de los carteles y, además, subió a dos gallegas a bailar una de las partes más conocidas de su tema Motinha. Carmen y Paula fueron las afortunadas que pasaron un casting previo para subirse al escenario con su ídola, a la que no dudaron en pedirle autógrafos y fotografías.

Otro de los grupos estrella de la noche fue Love of Lesbian, que empezó tocando el tema principal de su décimo disco, lanzado en 2024, Ejército de salvación. Lanzó un saludo a "Pontevedrita" (así la llamó) y destacó lo "contentísimos" que estaban de estar esta noche presentes. "Es una alegría ver tanta criatura, ver que este es un festival muy de familias", explicó el cantante, Santi Balmes. El público disfrutó de su buena música de corte indie en una noche preciosa y con una estupenda temperatura.