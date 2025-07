¿Vigo o Pontevedra? Ni Jennifer Lopez sabe dónde actúa en Galicia

Lo que prometía ser uno de los grandes eventos del verano en Galicia empieza a desinflarse antes de tiempo. La expectación inicial generada por el anuncio del único concierto de Jennifer Lopez en el noroeste peninsular, ha dado paso a un cúmulo de dudas que ponen en entredicho la organización del evento.

A pesar de que la venta de entradas comenzó con fuerza, lo cierto es que, a día de hoy, el cartel de "sold out" sigue sin aparecer. Ni siquiera los abonos más económicos, que se ofrecen por 79 euros, han conseguido agotarse. Las entradas de pista (119 euros) y las de front stage (220) también siguen disponibles, algo llamativo tratándose de una artista de alcance internacional.

Y por si no fuera suficiente, el último golpe lo ha dado la propia artista -o, más bien, su equipo de comunicación- al publicar un post en redes sociales recordando las fechas de su gira y preguntando a sus fans si están listos para su tour Up all night. ¿El problema? En el cartel promocional aparece anunciada su actuación en Vigo, cuando en realidad el concierto está programado en Pontevedra.

De la predisposición al éxito al riesgo de convertirse en un fiasco, lo cierto es que el show de JLo en Galicia está generando más titulares por los errores que por la música.