De la Casa de Arriba de Vigo a los grandes escenarios: Eladio y los Seres Queridos cumple 20 años

Era el año 2005, verano, en La Casa de Arriba. Eladio Santos trabajaba haciendo el sonido de los conciertos que se programaban en el clásico local de Churruca, pero la llegada de las vacaciones, provocaba que se quedase sin trabajo. "Todo el mundo tocaba en festivales o se iba a la playa", dice Eladio.

Como fórmula de rescate, se subía al escenario con un pianista los miércoles, unas actuaciones en las que llevaban invitados para actuar con ellos "para que viniera alguien". Así nació Elodio y los Seres Queridos, como referencia a esos acompañantes durante esos meses en los que los bares se quedaban desiertos.

Eladio ya contaba con un recorrido musical en la ciudad; Foggy Mental Breakdown, Brandel Mosca o Los Tres Sudamaricones aparecían en su currículum. Sus inicios fueron más vinculados al hardcore, pero él reconoce que siempre escuchó la misma música desde los 14 años: folk en gallego y rock progresivo: "Yo empecé siendo gaitero", presume.

Para la entrevista con Treintayseis están el propio Eladio y Uka Durán, bajista; completan el cuarteto musical David Outumuro, batería, y Adrián Blanco, a los teclados. Uka, al contrario que su compañero, comenzó con Kannon, y todavía mantiene hoy el gusto "metalero, noventero y dosmilero", explica. Eladio lo llamó para seis meses "y aquí estoy, 20 años después", dice entre risas. Lo que empezó como una forma de "seguir un poco en este rollo" y viendo que le venía bien "cambiar un poco de aires", se alargó durante dos décadas. "Fue muy bueno, no sólo a nivel musical, también fue descubrir cosas nuevas, reencontrarme con cosas que escuchaba en mi casa, y me dije 'no está tan mal, tenía razón mi padre'", confiesa.

Germen del primer disco

De aquel germen de La Casa de Arriba, en el que Eladio ya había hecho algunas canciones que formarían parte del primer disco, nació un proyecto musical. "Al acabar ese verano, llegó un tío de Universal, Borja Prieto, y ya nos ofreció grabar con ellos". El disco se grabó entre en invierno de 2005 y 2006, aunque tardó un año en salir, porque la filial que dirigía Prieto desapareció. El sello que finalmente lanzó Esto que tienes delante fue Grabaciones en el Mar, de Zaragoza.

En la primera gira, el grupo estaba formado por un trío: Eladio, Uka y Marcos Vázquez, que se encargaba de disparar secuencias. En un concierto en la Sala Sol, de Madrid, conocen gracias a Kin Martínez, director de Esmerarte, a Manuel Colmenero y Javibu Carretero, productores de Vetusta Morla, en el momento de máxima explosión del grupo de Tres Cantos. De esta unión nace su segundo disco, Están ustedes unidos, que marcará el primer gran hito del grupo.

Lo que había arrancado con España a las ocho, que sonó mucho en Radio 3, se confirmó con El Tiempo Futuro y su llamativo videoclip que colocó de manera definitiva en el mapa del panorama musical nacional. El vídeo, dirigido por Alberto Baamonde y hecho con la técnica stop motion, presenta Vigo alejándose de las postales habituales, y mostrando el "feísmo" de la ciudad de tal manera que no hacía justicia el término.

Con Esmerarte y el fichaje de David Outumuro para la batería, Eladio y los Seres Queridos da un paso hacia adelante: "Ahí salimos un poco de ser un grupito de café, en la que éramos Elodio, y nos transformamos en Eladio y los Seres Queridos", incide Eladio. Un nombre que ha perdurado desde aquel verano en La Casa de Arriba hasta hoy. "Realmente, no pensaba que ese nombre fuera a durar. Era como cuando le pones un nombre a un equipo de futbito, porque piensas que nadie lo va a ver", añade.

'Cantares', un antes y un después

Tras Orden Invisible, en donde repiten productores y el vínculo con Esmerarte, llegará otro de los hitos del grupo. "Todos los años hacía un recopilatorio de maquetas para regalárselo a mi padre por Navidad, y ese año hice uno de canciones gallegas, y quedó muy chulo", arranca Eladio. El resto del grupo lo escuchó, le dieron "un repaso" a las versiones y terminó lanzándose como disco de manera independiente. La grabación no es la de un gran estudio, es casera, como reconocen ambos. "Se oyen ruidos, el clic del ratón, la primera canción tarde 6 segundos en entrar", enumeran.

Pero lo cierto es que el peso de las canciones, grandes clásicos "testados" de la música gallega logró traspasar fronteras; se demostraba que la música en gallego también triunfa en el resto del país. "Ese disco tenía algo, porque era la época que los coches tenían CD, y mucha gente nos decía que el disco era una pasada para ir en coche", celebra Uka, y fue una forma de que gente "de Benavente para adelante" viese "lo bonito que hay aquí", refrendan.

Cantares recibió el Premio MIN de la Música Independiente 2017 y Eladio y los Seres Queridos fueron galardonados con el Premio Martín Códax da Música Galega Mellor Grupo Indie/Pop en 2018, algo que ya habían logrado en 2013.

Pero supuso también otro cambio importante, y es el de que Eladio se convirtiese en productor de los discos del grupo. Arranca una etapa en la forma de entender el proyecto. "Después de Orden Invisible teníamos que reestructurar un poco el grupo, hacerlo más independiente, más eficiente y autogestionado, en ese sentido, y la clave nos la dio Cantares", explican. Nueva etapa que también se reflejaba en las vidas personales de los miembros del grupo, con el nacimiento de hijos y otras responsabilidades. "Ya no era tan fácil irse dos semanas a grabar a Madrid", ejemplifican.

Reconexión Esmerarte para los 20 años

El disco por el nuevo aniversario nace de una propuesta de Esmerarte, con la que regresan para este trabajo, aunque nunca perdieron el vínculo, que se ha podido realizar cuando se han dado todas las circunstancias; especialmente complejo era la de cuadrar las agendas de los artistas colaboradores para grabar en cuatro días.

De una primera lista que Eladio envió a Uka, encargado de la producción técnica en los inicios, que contaba con cerca de 80 canciones, el disco finalmente se adaptó con aquellas que eran habituales de las setlist de los conciertos. Un criterio "práctico" al que se añadió que se pudiesen tocar en el espacio donde iban a grabar en directo cada tema, acompañado de un videclip de cada uno de ellos; era importante lograr "limpieza de sonido" para poder "mezclarlo bien".

"En realidad, tenían que salir bien seguro a la tercera la toma, no solo sin ningún fallo, sino bien, bien", redunda Eladio. Canciones que tenían "súper probadas" y que repartirían entre sus invitados de la mejor manera, la que mejor se adaptase. No pudieron estar en la grabación, por las complicadas razones de agenda, Iván Ferreiro y Xoel López, como destacan. En el caso de Xoel, Eladio explica que fue muy importante para el grupo y que fue el primero que le dijo que le gustaban aquellas primeras canciones, cuando ni siquiera había empezado a rodar.

Poco espacio y agendas apretadas

Las limitaciones de espacio y agenda también hicieron que no pudiesen contar con todos y cada uno de los que han participado en los discos; en el caso de Marcos, "el teclista de toda la vida", era "fundamental" que estuviera. Por ello, lo vincularon a Pucho, el cantante de Vetusta Morla: "Lo traes tú en coche y así, cuando él venga, vienes tú". "Me acuerdo que les dije 'no vayáis en moto por ahí, tened cuidado', a los que son profesores, que llevasen mascarilla, 'no os pongáis enfermos que con que uno solo pille una gripe potente o se rompa un dedo, tenemos un marrón descomunal", rememora Eladio entre risas.

Más allá de un título "conceptual", con el que Eladio se devanaba la cabeza, encontraron el que explicaba al oyente que se trataba de canciones ya escuchadas, ya interpretadas, una suerte de recopilación: B.S.O (Banda Sonora Original). Aunque conocidas, las canciones suenan de acuerdo con el tiempo que ha pasado sobre ellas, como pasa la vida en el escenario, con las novedades, los cambios o las adaptaciones que les han ido creciendo en los directos.

La banda, en directo, con invitados y un cuarteto de cuerdas; todo, grabado en vídeo. Un disco que se podrá disfrutar tanto en plataformas de audio, como Spotify, como en las de vídeo, como Youtube. Un disco para celebrar los 20 años, pero también para "agradecer a todo el mundo", en el que Eladio incluye a "los que lo siguieron, todos los músicos, los productores y técnicos de sonido que pasaron, festivales... a todo ese gremio que es súper importante en una ciudad.

Un ciudad, Vigo, que acogerá el 3 de octubre en el Teatro Afundación, otra cuenta pendiente que tenían, la presentación oficial del disco, y cuyas entradas saldrán a la venta el mismo días que el disco. Durante estos meses, todavía les quedan ciudades como Madrid, León y Santiago de Compostela. Menos queda para escuchar al completo, después de los dos adelantos, Medidas Desesperadas con Depedro y El Norte con Vega, B.S.O. 2005-2025, dos décadas de vida encapsulados en 16 canciones.