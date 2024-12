Estos son los primeros artistas confirmados para el festival PortAmérica 2025

El festival PortAmérica de Caldas de Reis acaba de anunciar a los primeros artistas confirmados para su XIII edición, que se celebrará los días 3,4 y 5 de julio de 2025. En este primer avance, la organización del evento ha revelado a 18 bandas y 17 chefs que prometen una experiencia única donde la música y la gastronomía de ambos lados del Atlántico vuelven a encontrarse.

Melendi, Love of Lesbian, Viva Suecia o Recycled J, son algunos de los artistas más aclamados que se subirán al escenario gallego el próximo verano. Además, el festival también apuesta por una notable representación de otros talentos destacados en la escena musical: la banda de moda, Alcalá Norte, el coruñés que está revolucionando la escena alternativa nacional, Carlos Ares, o los vibrantes La La Love You, que siguen cosechando éxitos con su pop directo y juvenil. La lista se completa con artistas como Merino, la poderosa voz de la cantautora asturiana Marisa Valle Roso, la banda uruguaya No Te Va Gustar, así como los siempre irreverentes Sidonie, Siloé y la sorprendente propuesta de Travis Birds. A estos se suman los toledanos Veintiuno, quienes continúan creciendo como referente del pop-rock contemporáneo; la mítica banda Duncan Dhu pondrá el toque nostálgico con su impecable legado en el rock español; el fenómeno argentino Ca7riel & Paco Amoroso, Mikel Izal y Viva Suecia.

En la parte gastronómica, liderados una vez más por el gallego Pepe Solla, el festival no se queda atrás, con una nómina de chefs de prestigio internacional. Nombres como Jordi Roca, Iván Cerdeño, Begoña Rodrigo, Maca de Castro y Vasco Coelho Santos encabezan una oferta culinaria que, como cada año, pondrá el sabor más exquisito y creativo a esta experiencia única en el multipremiado ShowRocking. A ellos se suman grandes referentes como Albert Adrià, Alberto Lareo, Alén Tarrío, Álex Magurán, Dani Carnero, Gonzalo Pose, Iago Pazos, José Carlos García, Nagore Izauregui & Rodrigo Fonseca, Pedro Sánchez y Antonio Arrabal, quienes completan un cartel gastronómico excepcional y lleno de talento. Un primer adelanto que suma a un total de 17 chefs y 13 Estrellas Michelin, 1 Estrella Verde y 2 Bib Gourmand.

Tras agotar 6.000 Abonos Creyentes el pasado mes de julio, los abonos para esta edición estarán disponibles a partir del jueves 12 de diciembre a las 13:00 horas en portamerica.es desde 91,80€ (gastos de gestión e IVA incluidos).