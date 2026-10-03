Llega a Lefties un abrigo de entretiempo perfecto para la lluvia: en 2 colores y por solo 25,99 euros

El regreso de las lluvias y el descenso de las temperaturas han marcado el inicio del ambiente otoñal tras un largo verano con récord de temperaturas en Galicia.

Un frente ha dejado una semana bastante húmeda en toda la región y, con la llegada del otoño, toca sacar del armario los abrigos de entretiempo.

Esta es la chaqueta definitiva para el otoño 2026

Octubre es un mes perfecto para renovar algunas prendas del armario, entre ellas, los abrigos que ya necesitan un cambio. Y en Lefties hay una opción perfecta para esta nueva temporada por tan solo 25,99 euros.

El modelo, con número de referencia 5812/300/505, es una parka corta con cuello solapa y capucha regulable mediante un cordón. Cuenta con un cierre frontal de botones a presión y bolsillos con solapa, ideal para guardar las llaves de casa o el móvil.

En cuanto a sus materiales, la prenda está confeccionada en tejido engomado, un material resistente y muy práctico para los días de lluvia (que en Galicia no son pocos).

El tejido engomado no solo ofrece resistencia al agua, sino que también proporciona una alta durabilidad gracias a la calidad de sus materiales, por lo que esta parka de Lefties es una compra segura para este otoño.

Parka de Lefties. Ref: 5812/300/505 Lefties (Web)

Por otro lado, tal y como detalla Lefties en el apartado de 'Composición y cuidados', se recomienda lavar la prenda a mano a una temperatura máxima de 30 ºC y no utilizar la limpieza en seco.

Está disponible en un amplio rango de tallas (S, M, L y XL) y en dos colores: kaki y beige oscuro. Su precio es de 25,99 euros, una excelente opción por la calidad de sus materiales.

Para comprobar su disponibilidad en tienda, basta con seleccionar la talla que buscas e indicar una dirección (ciudad, calle, código postal, etc.). Una vez completada esta información, haz clic en 'Ver disponibilidad' y listo.

Completa el look con unos jeans con tachuelas

Pantalón con detalles de tachas. Ref: 5412/324/401 Lefties (Web)

La parka de Lefties destaca por su versatilidad y combina a la perfección con todo tipo de prendas. Aprovechando la nueva colección, la tienda del Grupo Inditex tiene disponible un pantalón vaquero estilo barrel con detalles de tachas.

En color azul marino, la prenda cuenta con un cierre frontal de botón y cremallera metálicos, y un tejido denim 100% algodón. Su precio es de 22,99 euros y están disponibles las siguientes tallas: 34, 36, 38, 40, 42 y 44.