Acaba de llegar a Decathlon el abrigo más calentito y barato del invierno: disponible por 19,99 euros

El invierno es la estación favorita de muchas personas. Más allá de celebraciones como la Navidad, esta época se asocia a la nieve y a paisajes teñidos de blanco.

En Galicia, la nieve es más habitual en las montañas de Lugo y Ourense, aunque si las condiciones acompañan también puede llegar al interior de A Coruña y Pontevedra.

Disponible por solo 19,99 euros

Ante las bajas temperaturas, es importante ir bien abrigado para proteger el sistema inmunológico de cambios bruscos y prevenir enfermedades respiratorias, ya que el frío puede dificultar la defensa frente a virus.

Sabiendo esto, Decathlon propone una solución: un abrigo por solo 19,99 euros, ideal para temperaturas entre 10 y 0ºC.

Chaqueta Forclaz MT50. Ref: 8357148 Decathlon (Web)

El modelo Forclaz MT50, con número de referencia 8357148, es una chaqueta acolchada de montaña y trekking. Cuenta con forro interior y puños ajustados para limitar la entrada de aire, lo que resulta de gran utilidad en invierno.

Se trata de una chaqueta acolchada perfecta para los días de lluvia, ya que su tejido perlante permite que las gotas de agua se deslicen por el tejido, retrasando la penetración del agua.

El relleno de guata, además, ofrece una alternativa interesante a las plumas: tiene una buena capacidad de aislamiento térmico incluso cuando está mojado, ofrece cierta transpirabilidad y puede recomendarse para actividades dinámicas.

Soporta temperaturas de hasta 0ºC y actúa como cortavientos, ya que el forro interior y puños ajustados limitan la entrada de aire.

En cuanto a su diseño, presenta una estética deportiva, se adapta perfectamente al cuerpo y resulta muy cómoda para excursiones a la montaña y trekking.

Incluye, por otro lado, dos bolsillos con cremallera para guardar pertenencias personales, así como una tira de protección en la cremallera del cuello para evitar rozaduras en la barbilla.

Con todo ello, Decathlon vende esta chaqueta por 19,99 euros en un único color: azul acero/negro. Está disponible en una amplia gama de tallas que van desde la XS hasta la XXL. La marca recomienda elegir la talla habitual, ya que tiene el tamaño esperado.