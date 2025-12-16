Acaba de llegar a Zara el abrigo para el invierno más barato de la temporada: en 2 colores por 15,99 euros

No cabe duda de que una de las prendas más imprescindibles en Galicia son los abrigos. Ideales para hacer frente a las bajas temperaturas y a la humedad característica del clima atlántico, se convierten en un básico del otoño-invierno. Combinarlos con complementos como bufandas o gorros no solo aporta un abrigo extra, sino que eleva cualquier look.

Las tiendas de moda suelen sorprender con auténticas oportunidades en sus secciones de special prices, y Zara no es la excepción. En esta ocasión, la firma ha incorporado un abrigo elegante y versátil que cuenta con un descuento del 46%, perfecto para crear un outfit sofisticado sin dejar de lado la comodidad.

El abrigo súper barato de Zara

Este abrigo corto se presenta como una de esas prendas imprescindibles que no pueden faltar en tu armario, especialmente durante los meses más fríos. Su diseño combina sencillez y elegancia, convirtiéndolo en una opción perfecta tanto para el día a día como para ocasiones más especiales. Tú eliges cuándo.

Abrigo soft cruzado de Zara. Ref: 5070/650/746 Zara

Cuenta con cuello solapa y manga larga, dos detalles clásicos que aportan un aire sofisticado y atemporal. El bajo recto estiliza la silueta, mientras que el cierre frontal cruzado con botones le da un toque estructurado y muy favorecedor.

Disponible en dos colores súper fáciles de combinar -gris antracita y beige claro- este abrigo se adapta a todos los estilos y gustos. El gris antracita es ideal si eres de las que prefiere vestir con una opción más elegante, mientras que el beige aporta mayor luminosidad y es una alternativa perfecta para combinar con tonos neutros.

Abrigo cruzado de Zara. Ref: 5070/650/746 Zara

Uno de los grandes atractivos de este abrigo es su precio. Originalmente costaba 29,95 euros, pero actualmente cuenta con un descuento del 46%, lo que lo deja en tan solo 15,99 euros. Una auténtica ganga para una prenda tan versátil y funcional, ideal si lo que estás buscando es renovar tu armario sin dejarte un riñón en el intento.

Además de su estética cuidada, destaca por su comodidad. Su corte permite total libertad de movimiento y resulta ligero, lo que lo hace perfecto para el uso diario. Es una prenda muy fácil de combinar: queda genial con jeans y zapatillas para un look casual, pero también con pantalones de vestir, faldas o botines si quieres arreglarte más.

Abrigo de Zara. Ref: 5070/650/746 Zara

Así que ya lo sabes, si te gusta este abrigo y, sobre todo, te gusta su buen precio, no tardes en hacerte con él, porque de algunas tallas tan solo quedan últimas unidades. ¡No te lo pienses! Corre a tu Zara más cercano o haz tu pedido online.