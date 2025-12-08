Un farmacéutico (40), sobre si la crema Nivea de la lata azul ayuda a combatir las arrugas: "Solo hidrata"

Si hay una crema facial que no falta en (casi) ningún hogar español, esa es la de Nivea, la clásica lata azul. Se trata de un básico del cuidado de la piel, con propiedades hidratantes y apta para todo tipo de pieles.

Muchos asocian este producto con la lucha contra el envejecimiento, pensando que es capaz de combatir las arrugas. Sin embargo, eso no es del todo cierto, tal y como nos ha aclarado un farmacéutico gallego.

La crema Nivea de la lata azul, ¿una aliada en la lucha contra el envejecimiento?

La crema Nivea de la lata azul es una crema todoterreno que vale tanto para un roto como para un descosido. "En ella encontramos ingredientes de gran poder hidratante como son el pantenol, el eucerit y la glicerina", informa la propia marca.

Así, la crema Nivea de la lata azul ayuda a hidratar el cuerpo, aliviar la irritación de la piel, cuidar los codos y las rodillas cuando se muestran secos y evitar rozaduras en los muslos. Pero, ¿ayuda realmente a reducir o prevenir las arrugas?

"Es apta para todo tipo de pieles", nos explica un farmacéutico gallego. No obstante, su principal función es la hidratación, gracias a componentes clave como la cera microcristalina y la lanolina, desmontando así el mito de que puede sustituir a una crema antiedad o a un contorno de ojos.

Para que una crema pueda considerarse realmente anti-envejecimiento, debe incluir ingredientes reconocidos por sus propiedades regenerativas, como el retinol o el ácido hialurónico, presentes en otras cremas populares, pero no en la de Nivea.

"Solo aporta hidratación. No ayuda a prevenir arrugas", insiste el experto, quien también destaca que este formato de crema no ofrece protección solar, por lo que, para ello, sería recomendable acudir a otros productos de la marca.

Por lo general, la crema Nivea de la lata azul es apta para todas las pieles. Eso sí, hay que tener precaución con ciertos tipos específicos, como pieles sensibles, grasas o propensas a reacciones. "Hay cremas que irían muchísimo mejor y más específicas", recomienda el farmacéutico.

"No debería obstruir los poros ni causar granitos", aclara el experto gallego. "Lo importante es realizar una limpieza facial antes de usarla", agrega. Para ello, aconseja aplicar agua micelar, un sérum y, finalmente, la crema hidratante.

Lejos de rutinas hidratantes, el cuidado correcto de la piel no tiene por qué ser tedioso ni durar más de 5-10 minutos, con estos tres pasos se puede mantener la piel sana e hidratada.

Para prevenir arrugas, lo más recomendable es utilizar un producto con retinol o ácido hialurónico, siempre bajo la supervisión de un especialista que pueda asegurar que es adecuado para nuestra piel.