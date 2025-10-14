Vigo acogerá la cuarta edición de los Greenwalk Awards, el certamen de moda sostenible

Los Greenwalk Awards, el certamen de ámbito nacional que une moda y sostenibilidad, aterrizará en Vigo por primera vez para celebrar su cuarta edición. El objetivo de esta pasarela será el de mostrar el trabajo de jóvenes diseñadores que apuestan por un futuro "más responsable" para una de las industrias "más contaminantes del planeta".

Un total de 12 estudiantes de moda procedentes de seis centros de formación competirán por el premio: un curso en la reconocida escuela londinense Central Saint Martins, que incluirá los gastos de viaje y el alojamiento. Otro de los distintivos será una certificación de la Elle Education x Mindway.

La final, presentada por Luján Argüelles, se celebrará el próximo 25 de octubre en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo. Desde la organización explican que, detrás de la decisión de elegir a Vigo junto a Barcelona y Orihuela, está el interés por acercar el certamen a los mares y océanos, ecosistemas cuya protección es clave desde la perspectiva medioambiental.

Los finalistas de la edición son: Alejandra Pérez-Piñeiro Vázquez (Escuela de Diseño y Moda Goymar), Alicia Lorenzo Fenollera (Universidade da Coruña - UDC), Ana Cangas Vaquerizo (Escuela de Arte y Superior de Diseño de Cádiz), Candelaria Guelbenzú Santa Cruz (UDELAR - Uruguay y Universidad de Vigo), Claudia Virginia Salcedo Bracho (EASD Mestre Mateo), Cristina Permuy Gamallo (EASD Mestre Mateo), Fabio González Míguez (EASD Mestre Mateo), Laura Villar Loureiro (EASD Mestre Mateo), Marta Álvarez García (EASD Mestre Mateo), Marta Pujales Salgueiro (Formarte), Uxía Loureiro Caamaño (EASD Mestre Mateo) y Yara González Barral (EASD Mestre Mateo).

El jurado estará formado por figuras como la presentadora, modelo y embajadora de estilo Paloma Lago, madrina del evento; la empresaria gallega y fundadora de la firma Coosy, Virginia Pozo; y otros

nombres destacados del sector.