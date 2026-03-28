Un perro en un balcón

Un perro en un balcón Shutterstock

Mascotas

España marca las normas: multa de hasta 50.000 euros por dejar a tu perro en el balcón "de manera habitual"

La Ley de Bienestar Animal no prohíbe que el animal salga a la terraza o al balcón de forma ocasional, pero sí deja claro que esto no puede convertirse en una práctica habitual

Puede interesarte: Los helados para perros, una nueva propuesta que llega a Galicia: "Pueden llegar a relajarlos"

Publicada

Tres años después de su entrada en vigor, la Ley de Bienestar Animal ha marcado un antes y un después en Galicia al establecer obligaciones estrictas de tenencia responsable y cuidado de gatos, perros u otros animales domésticos.

Juan Freire, educador canino

Galicia supera ya las 800.000 mascotas en el Registro Gallego de Identificación de Animales de Compañía (Regiac), de las cuales la mayoría son perros, gatos y hurones. Le siguen aves de rapiña y otras especies.

La Ley advierte: multas de hasta 50.000 euros

Teniendo en cuenta estos datos, la Ley de Bienestar Animal constituye un pilar fundamental para el cuidado de las mascotas, estableciendo obligaciones y normas que pueden conllevar multas de hasta 50.000 euros e incluso más.

Tener una mascota implica una serie de responsabilidades y, en este sentido, la Ley deja muy claro que mantener perros, gatos u otros animales domésticos en el balcón o en la terraza de manera habitual es una práctica ilegal.

"Queda expresamente prohibido mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos", dice el artículo 27 sobre Prohibiciones específicas respecto a los animales de compañía.

La Ley de Bienestar Animal no prohíbe que el animal salga a la terraza o al balcón de forma ocasional y siempre bajo supervisión, pero sí es clara al señalar que no puede convertirse en una práctica habitual, para evitar que permanezca a la intemperie.

También sanciona "dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos; en el caso de la especie canina, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas".

Y fuera de casa, "mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento".

En caso de infringir la norma, la Ley de Bienestar Animal diferencia entre infracciones leves, graves y muy graves.

Las leves son aquellas conductas que, "sin provocar daños físicos ni alteraciones de su comportamiento", conllevan el incumplimiento de responsabilidades administrativas, con una multa de 500 a 10.000 euros.

Las graves implican "daño o sufrimiento" y una sanción de 10.001 a 50.000 euros; mientras que las muy graves se dan, por ejemplo, por adiestramiento para peleas y riñas con otros animales, con una multa de 50.000 a 200.000 euros.

Así pues, la multa por mantener a un perro o un gato de forma permanente o habitual en terrazas, balcones o azoteas puede alcanzar los 50.000 euros. La Ley lo deja claro: los animales deben estar en espacios seguros; se debe garantizar su bienestar y requieren supervisión constante.