Balaídos ya es más que un estadio en Vigo: Abre al público el restaurante La Aldeana

La Aldeana ya está abierto al público en el Estadio de Balaídos. Se trata del primer restaurante de la historia del municipal vigués y combinará, en este nuevo espacio, su cocina tradicional gallega y sus especialidades como el pulpo o la tortilla.

La llegada de La Aldeana, dicen desde el club olívico, representa un nuevo avance en la transformación de ABANCA Balaídos, concebido para evolucionar "más allá de su actividad deportiva" y convertirse en un espacio "vivo, dinámico y abierto a Vigo" durante todo el año. La incorporación de nuevas propuestas de restauración y ocio forma parte de la apuesta del Celta por ampliar los usos del estadio y reforzar su conexión con la ciudad.

La Aldeana ya está abierto en Balaídos. Celta de Vigo

Con esta apertura, el club continúa desarrollando el nuevo concepto de Balaídos desde que el Concello de Vigo oficializó la concesión del mismo, una visión que contempla la convivencia entre deporte, gastronomía, experiencias y nuevos servicios para aficionados y ciudadanía. El objetivo es generar nuevas oportunidades de encuentro y actividad en torno a uno de los espacios más emblemáticos de Vigo, también fuera de los días de partido. "Estamos muy contentos de poder abrir un nuevo restaurante aquí en ABANCA Balaídos. Queremos aportar una oferta y un concepto gastronómico dinámico, pero respetando lo tradicional con productos de nuestra tierra", explica el dueño de La Aldeana, Manuel David Domínguez. "La apertura de La Aldeana es un paso más en nuestra manera de entender el crecimiento del Celta. Queremos que nuestras infraestructuras evolucionen con el club y nos permitan ampliar nuestra actividad, generar nuevas oportunidades y fortalecer la conexión con nuestra comunidad. Nuestro estadio tiene un enorme potencial y estamos trabajando para desarrollarlo, manteniendo siempre nuestra identidad y nuestro compromiso con la ciudad", anota el director del Área Celtista, David González.

La Aldeana ya está abierto en Balaídos. Celta de Vigo

La inauguración de La Aldeana representa un nuevo paso en el crecimiento del Celta como club, reforzando su apuesta por unas infraestructuras que evolucionan al ritmo de su proyecto deportivo y social.