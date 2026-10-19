En marcha en Vigo una nueva tienda de café de origen y bakery: "No somos otra cafetería de especialidad"

Vigo sumará una nueva tienda de café a un listado que, en los últimos años, ha ido creciendo para contentar a los incondicionales de esta bebida y a los que disfrutan especialmente de su sabor.

Se trata de Lico´s, que se ubicará en pleno centro de la ciudad, en el número dos de la Rúa Uruguay y esquina con Colón -el local que, hasta hace poco, se dedicó a la venta de cómics-.

Según han adelantado a Treintayseis sus responsables, esta tienda se dedicará al café de especialidad pero de diferentes orígenes. También elaborarán productos de panadería o bakery.

Por el momento no hay fecha de apertura, aunque se maneja noviembre una vez que terminen las obras de adecuación del negocio. Sí se han ido dejando pistas sobre lo que ofrecerá Lico´s: "No somos otra cafetería de especialidad", han escrito. "Somos café de diferentes orígenes y desayunos que se alargan".