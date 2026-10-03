El restaurante de Vigo que une fusión y tradición desde hace casi una década: "Al gallego le gusta comer"

El centro de Vigo es una plaza difícil de conquistar para los hosteleros. Pese a la afluencia de gente, es clave lograr una identidad marcada y una calidad en el servicio para convertirse en uno de los restaurantes de referencia de la ciudad, especialmente en cuanto a eventos.

Este es el caso de El Juliana, ubicado sobre el mercado del Progreso, que tras encontrar su rumbo de la mano de su dueña, María, es un fijo en las rutinas de muchos vecinos y vecinas del centro. La hostelera acumulaba más de 20 años de experiencia en El Corte Inglés cuando decidió tomar las riendas del proyecto familiar.

María basó la idea del restaurante en "mucha atención al cliente". "Luego, tuve mucha suerte, porque conseguimos un equipo de cocina maravilloso y así empezamos a rodar", añade, recordando a su vez que fue la organización de un cumpleaños privado, "con el local cerrado", lo que empezó a impulsar El Juliana.

"Todos los comensales acabaron haciendo una pequeña fiesta y se corrió la voz muy rápido. A partir de ahí, se hicieron tres o cuatro eventos del mismo sector de la banca y luego pasamos al sector sanitario", señala María, que considera el boca a boca clave en el crecimiento de su restaurante.

"Al gallego le gusta comer"

Pese a comenzar con otro concepto, la cocina de El Juliana destaca por ser un cruce de cocina fusión y cocina tradicional. "Al gallego le gusta comer", argumenta María, para explicar la razón por la que comenzaron a añadir "un buen pescado" o una "buena carne" para completar la oferta de su carta.

Tartar de salmón, tataki de atún, gyozas o risotto de pulpo son algunos de los platos estrella de El Juliana, que comparten espacio con croquetas, corujo o cortes de carne como la picaña o la costilla de Angus. También cuentan con hamburguesas y otros platos para casi todos los bolsillos.

"Desde 25 euros te puedes sentar en una de nuestras mesas sin ningún problema. Y hasta donde tú quieras", resalta María al inicio del servicio de mediodía. Este turno también es clave para El Juliana, ya que ofrecen menú del día para vecinos y vecinas, y trabajadores y trabajadoras de la zona.

Por otro lado, priorizan el bienestar y el buen trato al comensal. "Lo que he intentado conseguir es que te sientas casi como en tu casa cuando te sientas aquí", asegura la hostelera, que recuerda que no rotan mesas y cada grupo cuenta con espacio suficiente para entablar conversaciones con tranquilidad.

"Nunca me iría de aquí"

María lleva nueve años dedicándose a tiempo completo a El Juliana. "Cada vez es más complicado poder desconectar", afirma, ya que considera que la demanda en Vigo ha crecido mucho en las temporadas de verano y en Navidad durante los últimos años.

Además, la hostelera afirma que es "muy cañera" y no es "capaz de estar quieta". Así, aunque está "muy satisfecha" con la carta que han elaborado, no cierra la puerta a más modificaciones en el futuro, así como seguir mejorando la oferta líquida del restaurante.

"Tenemos un compañero al que le encanta el tema de vinos y se nota muchísimo. El cliente nota y se anima a consumir más cuando se le asesora en una mesa sobre un buen vino", incide María, que considera que el futuro de El Juliana pasa por cualquiera de los compañeros que conforman la plantilla.

De todas, admite que siempre estaría "por la parte de atrás echando una mano". "Me encantaría cerrar esta etapa sabiendo que se quedan los primeros compañeros con los que empezamos, me iría de lo más feliz. Solo habría un problema: nunca me iría de aquí", asevera.