Vigo se come el cine fantástico: estas son las cuatro tapas que participan en el II Roteiro Gastronómico Freak

Desde el 11 hasta el 25 de septiembre, cuatro locales participan en el concurso Tapas Fantásticas del Galician Freaky Film Festival.

Para este II Roteiro Gastronómico Freak, con tapas inspiradas en clásicos del cine fantástico y de terror, se podrán probar las creaciones de La Revoltosa, La Guarida, Café Axe II y Maisar.

Los valientes que se atrevan a probarlas serán los encargados de elegir su favorita y, así, elegir cuál de ellas recibirá el premio Olimpo Gastronómico dos Freaks 2026 a la mejor Tapa Fantástica.

Tapas y locales participantes

La Revoltosa - A Cousa Revoltosa

A Cousa Revoltosa. Paula Cermeño

Este local, situado en la calle Cruz Blanca 5, ofrece una croqueta picante de chorizo, inspirada en The Thing, de John Carpenter.

La Guarida - Vampisol

Vampisol. Paula Cermeño

Estas mini hamburguesas con los misterios de Cuba, basadas en Vampiros en La Habana, de Juan Padrón, se pueden degustar en la Avenida de las Camelias 16.

Maisar - La eclosión

La eclosión. Paula Cermeño

Desde la Avenida Alcalde Gregorio Espino 13 y con Alien, de Ridley Scott como inspiración, aparece esta tapa de huevo cocido relleno sobre una cama de fideos chinos fritos.

Café Axe II - Predator, el pincho de la selva

En homenaje a la película de John McTiernan, el Café Axe II, en Urzaiz 73, ofrece este pincho elaborado con ternera o cerdo, cebolla, piña, pimientos a la plancha y salsa agridulce.

Además de elegir la mejor creación, quienes participen en la votación entrarán en el sorteo de entradas para la clausura del festival y de una cena para dos personas en uno de los establecimientos participantes.