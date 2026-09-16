Porta do Sol pierde una de sus más reconocibles terrazas: cierra la cafetería Cañaveral en Vigo

Porta do Sol se ha quedado sin una de sus terrazas más reconocibles. La céntrica cafetería Cañaveral ha cerrado de forma permanente en Vigo, dejando sin uso el bajo del histórico edificio Simeón.

Una vez pasada la temporada de verano, este conocido brunch ha decidido despedirse de la ciudad olívica. Mesas y sillas aglutinadas en una esquina y la cristalera cubierta de un color marrón sorprendieron a muchos de sus clientes esta semana.

Y es que Cañaveral no realizó ningún aviso previo del cierre: tan sólo el "cerrado permanentemente" de Google Maps anuncia el fin de esta cafetería, que destacaba por ofrecer "el mejor brunch a cualquier hora" en Porta do Sol.

Ahora bien, ya a finales de 2025, desde Cañaveral confirmaban a Treintayseis que se planteaban echar el cierre a principios de 2026. "Las luces nos han ayudado mucho", aseguraron entonces, advirtiendo ya que "el resto del año es muy complicado".