La panadería viguesa El Trigal, entre las 50 mejores de España: "Cada año nos motiva más"

La panadería El Trigal, una de las más reconocidas de Vigo, ha recibido este lunes uno de los principales galardones del sector: una Estrella DIR Informática de la Panadería, considerada la equivalente a las Estrellas Michelin en el mundo del pan. El reconocimiento se entregó durante la gala de los premios de la Ruta de l@s 50 Panader@s TOP de España 2026, celebrada en Bilbao.

Con esta nueva distinción, El Trigal suma ya tres Estrellas DIR en reconocimiento a la calidad de sus productos. Aldara Durán, responsable de Calidad de El Trigal, comparte con Treintayseis la ilusión por volver a recibir este galardón. "Es una cuestión de orgullo y de estar contentos con el trabajo que hacemos. Cada año nos motiva más", asegura.

Aldara destaca además la dificultad creciente para conseguir este reconocimiento debido a la elevada competitividad del sector. Una rivalidad que, explica, se hace especialmente patente en la provincia de Pontevedra, donde siete panaderías de Vigo y su área figuran entre las 50 mejores de España.

"Éramos un porcentaje muy alto de panaderías gallegas, pero es verdad que la provincia de Pontevedra se llevó un reconocimiento muy importante. Estás ahí siempre en una competencia sana, unos con otros. Nos ayudamos incluso, hacemos también trabajo de sector y de gremio y, aparte, a nivel particular de la empresa, pues claro, hay que hacer", señala.

Respecto al secreto detrás de este éxito, en El Trigal lo tienen claro: trabajo duro y mejora constante. "Todos los días tratamos de superarnos e innovar, intentando mejorar constantemente la receta", explica Aldara.