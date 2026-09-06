Dónde comer en el Val Miñor, según el cómico Rafa Durán

Rafa Durán es una de esas caras que desde hace años aparece vinculada a la comedia gallega. Desde sus intervenciones en la TVG hasta, más recientemente, sus vídeos virales en internet, hacen de este presentador, cómico y animador, una de las referencias del mundillo.

Ante la propuesta de que se ponga los ropajes de guía gastronómico para Treintayseis, Durán reconoce de entrada que no es precisamente una persona de rutinas hosteleras. "Hago mucha vida en la camper", explica.

Tiene un furgón, viaja y se mueve con frecuencia y, cuando sale, prefiere ir descubriendo lugares nuevos antes que convertirse en habitual de un mismo bar. "No suelo frecuentar bares ni salir, soy bastante casero o camper", admite.

Por eso, cuando toca elaborar una ruta que cubra todo el día, desde el desayuno hasta la última copa, el cómico decide "barrer para casa" y quedarse en el Val Miñor: desde Sabarís a Praia América, pasando por Baiona.

Para desayunar

La jornada comienza en Sabarís con Yajoma, una panadería que Durán conoce desde hace tiempo y a la que vuelve de vez en cuando. "Hay un ambiente agradable, me gusta el sitio de siempre y algunas veces voy", señala.

Una primera parada sin demasiadas complicaciones, muy en consonancia con esa forma de entender la ruta gastronómica del cómico: establecimientos cercanos y lugares a los que acudir porque se está a gusto.

Para tomar el aperitivo

Para el aperitivo ni siquiera hace falta abandonar Sabarís. La propuesta es Fidalgo, mesón y jamonería con una oferta en la que tienen protagonismo los vinos, los embutidos y las tapas.

"Para tomarte un vino o un vermut está el Fidalgo, que tiene vinos, embutidos y tapas", resume Durán, que lo plantea especialmente como uno de esos lugares en los que hacer una parada de domingo antes de continuar con el día.

Para comer

A la hora de comer, la ruta se desplaza hasta Praia América. Allí la elección de Rafa Durán es La Genuina, un establecimiento situado frente al arenal que se aleja, según explica el cómico, de la propuesta más convencional.

"No tienen la típica carta. Está bien y es económico", apunta. En su elección pesa también el componente personal. "Conozco a los dueños, son trabajadores y me caen bien", añade.

Para merendar

Para la merienda toca Porto do Molle y un registro diferente. Durán escoge Lola & Lía, un local cuya carta incluye desayunos y brunch, bowls, pancakes y otras propuestas dulces y saladas.

"Puedes tomar bowls, el típico yogur con cosas, crepes o tortitas", enumera. Una opción para quien no tenga precisamente intención de conformarse con un café a media tarde: "Te puedes pegar una buena merendola".

Para cenar

De regreso a Baiona, Durán reserva para la cena el Asador María Eugenia, situado en Baredo, a la altura de Rocamar.

De nuevo, más allá de la comida, el humorista habla de las personas que sostienen el establecimiento. "Son muy trabajadores, me caen muy bien, son buena gente y hacen las cosas bien", explica. O, en una versión mucho más breve que resume perfectamente por qué lo incluye en su lista: "Se lo curran".

Para tomar una copa

Aquí llega la pequeña dificultad de plantearle una ruta completa a Rafa Durán: "No tomo copas", reconoce. Pero incluso para ese momento del día tiene una recomendación.

La elección es D’Sastre, un veterano pub de Baiona gestionado por unos viejos amigos del cómico y que Durán incorpora a la ruta por una gran razón: "A toda esta gente lo que le veo es un máximo esfuerzo. Son currantes, les gusta lo que hacen y se nota", explica.

"Cuando hay buena gente trabajando en un sitio, son currantes, hacen su máximo esfuerzo y hacen las cosas bien, entonces las cosas tienen que estar bien", concluye.