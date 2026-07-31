Una de las hamburgueserías más premiadas del año llega a Vigo para conquistar el paladar de los gallegos

Madison participa en The Champions Burger con una smash burger que ha arrasado en ciudades como Barcelona, Zaragoza, Santander o Burdeos y que aspira a convertirse en una de las grandes protagonistas del campeonato

Los amantes de las hamburguesas tienen una cita obligatoria en Vigo. Madison, la smash burger más premiada del año, desembarca en The Champions Burger, el mayor campeonato de hamburguesas de Europa, con una propuesta que llega avalada por un impresionante recorrido de victorias en algunas de las ciudades más importantes del circuito.

La marca se ha convertido en una de las grandes sensaciones del campeonato tras imponerse este año en plazas como Zaragoza, Logroño, Gijón, Barcelona, Santander, Lyon, Burdeos y Valladolid, consolidándose como una de las hamburgueserías más premiadas del panorama nacional e internacional.

La receta con la que Madison aspira a conquistar Vigo no pasa desapercibida. Su llamativo brioche rosa es solo el comienzo de una hamburguesa que combina una fat smash de chuletón con carrillada ibérica a baja temperatura, cheddar madurado, baconcitos, sour cream y salsa Malibú, una mezcla que le ha dado numerosos reconocimientos durante esta temporada.

Ahora, Madison busca repetir ese éxito en Vigo dentro de The Champions Burger, un evento que reúne a algunas de las mejores hamburgueserías del país y que cada año atrae a miles de visitantes dispuestos a descubrir cuál merece llevarse el título.

Durante los días del campeonato, del 30 de julio al 16 de agosto, los asistentes podrán acercarse al stand de Madison para probar una de las hamburguesas que más expectación está generando en el circuito y comprobar por qué acumula tantos reconocimientos en apenas una temporada.

Con una propuesta que ya ha enamorado a miles de personas en España y Francia, Madison aterriza en Vigo con un objetivo claro: seguir haciendo historia y conquistar al público gallego.