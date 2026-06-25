El 'mítico' Corner de Vigo cumple 50: La hamburguesería viguesa que no se doblega ante los gigantes

Han pasado 50 años desde que un estudiante de Empresariales de la Universidade de Vigo, José Figueiredo, tomó la decisión de introducir en la ciudad olívica la cultura de las hamburguesas, aunque, en este caso, con sello vigués. El Corner Hut fue adoptado por varias generaciones de viguesas y vigueses que, en confianza, le quitaron el apellido: Y es que, en Vigo, nadie dice "Corner Hut" si no, simplemente, "el Corner".

Esta cadena, abierta en Vigo en 1976, despachó desde entonces 15 millones de hamburguesas y 15 millones de perritos calientes. También media tonelada de patatas fritas, precisan desde la marca. "Unas cifras que reflejan el vínculo construido con la ciudad y el lugar que ocupa a día de hoy en la memoria colectiva de Vigo", remarcan.

En aquella década, recuerda, las hamburguesas eran todavía "una novedad" para la mayoría de los consumidores. El primer local abrió sus puertas entre las calles Progreso y Velázquez Moreno y pronto se convirtió en un punto de encuentro para miles de vigueses.

Aniversario Corner Hut. P.P.F.

Esta tarde se dieron cita en la calle Simón Bolívar empleados, clientes, amigos. El objetivo fue festejar y brindar por otros 50 más: "A lo largo de estas cinco décadas, tres generaciones de la familia hemos estado al frente de un negocio que ha sabido evolucionar sin perder su esencia", remarcó José Figueiredo. "Cuando abrimos en 1976 nunca imaginamos que llegaríamos a celebrar 50 años rodeados del cariño de tantas personas. Lo que más orgullo nos produce no son las cifras, sino haber formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones, ya que como bien dice el claim que hemos acuñado para nuestro aniversario, poco hay más de Vigo que el Corner", concluyó.