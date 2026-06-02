Abre el primer 'sandbox' de Vigo: el café donde también se pueden conducir excavadoras

Vigo conocerá este martes al primer 'sandbox' de la ciudad. La Central Paintball ha inaugurado un nuevo espacio donde poder disfrutar de una bebida a la vez que conduces tractores, excavadoras y camiones por control remoto.

Este 2 de junio ha abierto el primer café donde poder conducir una excavadora, Heavy Duty Café. Pese a parecer una actividad destinada a los más pequeños de la familia, promete entretener a cualquier tipo de público.

Forma parte de las instalaciones de La Central Paintball, donde por ocho euros tienes 30 minutos asegurados de diversión. Una propuesta que se puede combinar con otras actividades que propone este espacio ubicado en la avenida de Lavadores: paintball, gincanas y talleres son alguno de ellos.

Los 'sandbox' suponen un nuevo concepto de cafetería, donde se puede operar excavadoras a control remoto en una caja de arena. Heavy Duty Café es la primera en aparecer en Vigo y está enfocado a mayores de 14 años o menores acompañados por un adulto.